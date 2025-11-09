臨危不亂！3星座危機處理超強...牡羊安定軍心、他一擊致命

聽新聞
面對突如其來的困境，如果能以平和冷靜的心態應對，便能有效率地解決難題。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個危機處理能力超強的星座，快來看看他們怎麼解決困難的吧！請參考太陽、上升、火星、8宮星座。
TOP3 摩羯座／穩定狀況 因人制宜
摩羯座很清楚自己事業或是產業的紀律是什麼，周圍的人會服從什麼樣的命令，或是產業中有什麼潛規則，遇到危機時便能很快地穩定狀況，用淺顯易懂的方式先理解，再處理問題，遇到不同立場的人，也能保持很強的紀律性，找到最理性，能解決問題的計畫和方案。
TOP2 牡羊座／行動力強 安定軍心
牡羊座承擔了責任，遇到問題時一定會主動出手解決，不管是安撫對方，還是相信對方，總能對目前發生的狀況立刻做出反應，執行後更能帶領團隊的氛圍，承擔所有風險，在危機狀況下，他就是「將軍」，擁有很強的領導能力，是團隊中的定海神針。
TOP1 天蠍座／心理戰術 一擊致命
天蠍座是團隊中的王者，透過不動聲色的觀察，並適時的蒐集資訊，加上對人性的掌握，利用心理戰術掌握主導權，只要一出手便是「一擊致命」，所謂王者就是以策略為主導，把人性拿捏的剛剛好。
