三星座「走過風雨」會更茁壯！牡羊變得深思熟慮、第一名利他也利己

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個歷經風雨更加茁壯的星座。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目中分享3個歷經風雨更加茁壯的星座。圖／AI生成

人生道路上，難免會經歷風風雨雨，如果能將困境當作成長的一部分，便能更加接近成功。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個歷經風雨更加茁壯的星座，請參考太陽、月亮、上升星座。

TOP3 牡羊座／不再天真 更有謀略

牡羊座如果沒遇過太大的風雨，可能會比較單純，別人向他借錢就會答應，但如果人生中遇到過困境、經歷過風雨，他的內心依然會對世界秉持美好的想法，可是內心會更加警覺，做事情變得更深思熟慮。

TOP2 摩羯座／記取經驗 成為養分

摩羯座年輕時就像小樹苗，人生中的風風雨雨、大風大浪都在灌溉這顆樹苗，成為一顆可以依靠的大樹，此外摩羯也不會去太依靠他人，而是在成長後，讓自身成為可以乘涼、依靠的大樹。經歷挫折後，才能更踏實地邁向成功。

TOP1 巨蟹座／走過風雨 快速成長

巨蟹座是內心非常善良柔軟的星座，年輕時可能太容易相信他人，而受到傷害，等到內心成長起來後，便能知道如何保護好內心最柔軟的部分，不讓自己受傷，而且他不只會照顧自己，更會幫助身邊的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

