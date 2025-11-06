立冬前後「懸日」又來！ 南投市8日民族路封街追愛也追光

每年立冬前後，南投市民族路都會出現夕陽如蛋黃落在筆直街道的「懸日」奇景，預估今年最佳觀賞時間為11月8日下午4點44分至5點4分，南投市公所將封街舉辦「封街追懸日」活動，讓民眾能安心欣賞這浪漫景致。

市公所指出，懸日奇景形成於太陽軌跡與道路方向重疊的時節，吸引攝影愛好者與民眾湧入拍照、打卡。今年「立冬」在11月7日，預估6、7、8日三天都有機會見到懸日，但以8日視角最為對準。市公所將於8日下午3時至5時10分，封閉民族路（大同街至南陽路）及公園街（民權街至龍井街）路段，方便民眾安全觀賞與拍攝。

「封街追懸日」活動，還有音樂表演與迷你市集外，並邀請多家美食攤商與餐車進駐，營造輕鬆節慶氛圍。市公所準備限量50元消費券，供現場民眾兌換，發完為止。

南投市長張嘉哲說，民族路追懸日已成為南投市最具代表性的秋季活動之一，展現城市的浪漫氣質，也帶動地方商圈人潮與觀光熱度。

懸日時分，夕陽如蛋黃般懸掛在八卦山脈上方，橘紅色光影灑落整條街道，宛如台版「曼哈頓懸日」。市公所提醒，懸日出現時太陽幾乎正對眼睛，即使亮度減弱，長時間直視仍可能傷害視網膜，建議佩戴太陽眼鏡或透過濾鏡拍攝，避免裸眼觀賞，呼籲民眾配合交通管制並留意孩童安全。