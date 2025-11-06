三星座「十年磨一劍」有耐心必成功！ 水瓶不服輸、第一名抗壓強
在成功的道路上，不僅需要自身的聰明才智，更需要持之以恆的態度。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個十年磨一劍，超有耐心的星座，快來看看他們怎麼追求人生目標的吧！請參考太陽、月亮、火星、上升星座。
TOP3 水瓶座／賭氣較真 不肯服輸
水瓶座特質就是喜歡賭氣，不肯服輸，雖然他看似很灑脫，但也只是表現上而已，如果水瓶座找到自己的目標，或是他很重視的事情，就會做給你看，即使身邊的人覺得他辦不到，也會持之以恆的努力達成目標。
TOP2 天蠍座／悄悄努力 最後驚艷
當天蠍座覺得自己沒有百分百把握時，就不太喜歡讓大家知道他在做什麼，可是他實則在默默準備，等到有把握時才展現出來，讓所有人驚艷。
TOP1 摩羯座／默默耕耘 綻放實力
摩羯座會認為人生的目標是他本來就應該做的，會想主動承擔責任、做好事情，中間遇到的任何挫折或挑戰都是實力的累積，只要一點一滴累積實力，加上本就有超強抗壓性，最終便能達成目標。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
