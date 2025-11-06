快訊

表面冷酷、私下暖心！「3星座男」一談戀愛後反差超大

聯合新聞網／ 綜合報導
有一些星座，在外人眼中總是高冷矜持，彷彿難以接近；然而，面對真正心動的戀人時，他們卻會瞬間展現溫暖與貼心的一面。 圖／ingimage
每個人都有獨特的性格與情感表達方式。其中有一些星座，在外人眼中總是高冷矜持，彷彿難以接近；然而，面對真正心動的戀人時，他們卻會瞬間展現溫暖與貼心的一面，成為令人心動的暖男。「搜狐網」指出有三星座男生就是如此，分別就是天蠍座、摩羯座、金牛座。

天蠍座：外冷內熱的神秘情人

天蠍座以神秘和深情聞名。他們在陌生人面前可能顯得冷漠或高傲，但對愛人卻完全不同。只要是心動的人，他們會展現出熱情與關懷，就像冬日的陽光般溫暖而明亮，讓另一半感受到無比的安全與貼心。

摩羯座：穩重中散發守護力

摩羯座的人以堅毅與責任感著稱，面對感情時通常保持一定距離，不輕易表露真心。然而，當遇到能相知相伴的愛人時，他們的關心與支持就會像堅實的盾牌般，默默守護對方的幸福與安心。

金牛座：耐心細心的愛情守護者

金牛座的人穩定又踏實，對外人可能稍顯保守或固執，但在戀人面前，他們會展現最真誠的一面。用無限的耐心、細心和包容，呵護愛人，讓另一半感受到踏實與溫暖。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立冬前後「懸日」又來！ 南投市8日民族路封街追愛也追光

每年立冬前後，南投市民族路都會出現夕陽如蛋黃落在筆直街道的「懸日」奇景，預估今年最佳觀賞時間為11月8日下午4點44分至...

放天燈寫下心願？通靈老師掛保證：神明真的能收到

天燈上的願望，神明真的會收到嗎？我的答案是：我親眼看過，所以我相信，真的會。

周五立冬！命理師揭「4大生肖」遇冷越強 12月前迎來爆發性逆轉

本周五(11/7)進入立冬，晝夜溫差大，陰濕氣邪，容易損害人體陽氣。國際天星風水命理專家邱彥龍表示，有四大生肖反倒遇冷越強，其中屬狗的人有無形磁場協助，事業擴展快速；屬羊的朋友，有發大財跟轉戰新領域的機會；屬鼠的朋友，有貴人相助且家庭運旺；最旺的則是屬猴的朋友，不論感情或事業都能豐收，也容易成為眾人焦點。

AI導入風水應用　台堪輿師紐倫堡國際發明展獲獎

融合傳統風水與人工智慧的台灣發明在德國紐倫堡國際發明展脫穎而出。堪輿師李尚禹結合AI演算法與量測技術研發的「科學風水」裝...

3星座再忙也會充實自己...天蠍從不鬆懈、第一名「停下就是退步」

除了本身的專業技能外，如果能在閒暇之餘增進其餘能力，便能在人生裡增添更多色彩。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個再忙也會充實自己的星座，快來看看他們怎麼利用空閒時間的吧！請參考太陽、上升、火星星座。

