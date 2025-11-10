想跳槽？三大生肖年底有新工作機緣...豬越換越好、他斜槓賺錢

想找到適合自己的工作不僅需要最基本的實力，有時候，更需要額外的運氣。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享3個年底有新工作機緣的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！

TOP3 生肖豬（中午11點到13點生）／開創新局 先苦後甘

屬豬的人今年正沖太歲，會面臨到一些環境的挑戰，或是工作上的變動，會感覺到很多的壓力，下半年年底時，會在變動中找到方向，讓你的思路更加清楚、更加明確，只要把握住機會就會越轉越好。

TOP2 生肖虎（晚上7點到9點生）／貴人相助 人脈錢脈

屬虎的人下半年要去結識一些身邊的朋友，尤其是做業務的人，可以去主動關懷以前的老朋友，不要直接想賣東西，先噓寒問暖，你的業務就能因此拓展，不要放過此機會，可以讓你賺到許多錢財。

TOP1 生肖狗（早上3點到5點生）／功名榮達 有名有利

屬狗的人下半年要更專注於斜槓人生的機會，多學習第二專長或考取證照，讓你的個人能力能夠被看見，不要只想默默做事，而是要把專業才能擴大，並讓其他人看到，就有獲得成功的機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。