容易出軌？4星座女性特質容易讓人沒安全感 粿粿也中

聯合新聞網／ 綜合報導
4星座女生的特質剛好比較容易讓人覺得像「渣女」。 示意圖／ingimage
4星座女生的特質剛好比較容易讓人覺得像「渣女」。 示意圖／ingimage

近日范姜彥豐與粿粿婚變事件鬧得沸沸揚揚，許多人也找出粿粿、王子的星座，分析哪些星座的人容易出軌《搜狐網》指出，在12星座中，有4個星座的女性容易出軌，包含粿粿的星座獅子座，還有牡羊座、射手座、天秤座，這幾個星座女生的態度跟行為，可能會讓男生沒有安全感。

女性容易出軌的4個星座：

1、牡羊座

牡羊座的女生特色是直率和熱情，但有時這種直接的個性可能讓人誤會為缺乏考慮。她們可能在沒有深思熟慮的情況下就做出決定，這容易傷害真心對待她們的人。牡羊座女性在感情中的態度是直接而強烈的，她們可能不會給予伴侶足夠的空間或時間來表達自己的感受。

2、獅子座

獅子座的女生特色是自信和有魅力，但她們也可能因為自我中心而顯得有些「渣」。她們可能會過度依賴他人來滿足自己的需求，而不是努力獨立。在感情中，獅子座女性的態度往往是驕傲和不可一世的，她們可能不太願意傾聽伴侶的意見或感受。

3、射手座

射手座女生愛好自由精神和冒險，然而她們在感情中很獨立，有時會讓人感到難以捉摸。射手座女性可能不會給予伴侶足夠的安全感，或她們會在戀情的關鍵時刻選擇離開。她們的態度多變，時而熱情洋溢，時而冷漠疏離。

4、天秤座

天秤座女性優雅又有社交能力，但她們在感情中的表現並不總是那麼穩定。天秤座女性可能會在追求平衡和諧的過程中迷失方向，她們可能不願意為了愛情而做出重大犧牲。在感情中，天秤座女生的態度容易猶豫不決，可能會在決策時反覆權衡利弊。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 出軌 粿粿

4生肖需休養生息！11月7日入立冬「補嘴空」 忌自我封閉、暴飲暴食

本月7日中午12時5分進入「立冬」節氣，「冬」有「終」或是「凍」的意思，「立冬」節氣的到來，代表著冬天已經來臨，命理師楊...

近日范姜彥豐與粿粿婚變事件鬧得沸沸揚揚，許多人也找出粿粿、王子的星座，分析哪些星座的人容易出軌。而在12星座女性中，《搜狐網》指出，有4個星座女性容易出軌，包含粿粿的星座獅子座，還有牡羊座、射手座、天秤座，這幾個星座女生的態度跟行為，可能會讓男生沒有安全感。

越老越多桃花！ 3生肖中年後被倒追機率高

許多年輕人會去拜月老，祈求有良好姻緣，不過美滿愛情不只年輕人有，中年可能也會有新戀情！《搜狐網》指出，有些生肖年過40後，會開啟隱藏屬性，反而桃花運越來越旺！

反差萌爆棚！「5星座」人前超霸氣 私下卻超愛撒嬌

一個人在人前人後，家裡家外總會有一些不同的表現，有責任義務下不得不的武裝，也有放鬆後的回歸自我。科技紫微網相信每個人都會有點兩面性，只不過像下面這些在外雄霸天下，回家滿地撒嬌，有如此之大反差萌的星座，還是很特別的唷！

周五立冬…財富再度洗牌！名人情感問題易被清算 「7星座」相對好運

本周五(11/7)立冬，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，立冬節氣到，正式進入冬天，黑暗即將降臨，眾多的秘密會被揭露、權力會被重整、不僅暗黑資訊會浮上檯面、情感問題也會遭到清算。邱彥龍老師強調，今年立冬是一個很強的轉化時刻，資訊極度爆炸、真假難辨，眾人會更渴望透明與信任，全球家庭議題、難民問題、情感安全、慈善及社會福利等議題也會成為焦點。

人生徬徨…我該拜哪位神明？靈學老師勸多往大廟走「這件事是答案」

很多人常來問我：「阿嫂，我有修佛的因緣嗎？」「我的主神到底是誰？」「我應該拜哪一尊神明才對？」其實，大家都是希望能跟神佛建立一份特別的緣分，這樣在遇到困難時，能得到更多的幫助和力量，知道自己有靠山，心裡會更踏實。

