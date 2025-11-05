容易出軌？4星座女性特質容易讓人沒安全感 粿粿也中
近日范姜彥豐與粿粿婚變事件鬧得沸沸揚揚，許多人也找出粿粿、王子的星座，分析哪些星座的人容易出軌。《搜狐網》指出，在12星座中，有4個星座的女性容易出軌，包含粿粿的星座獅子座，還有牡羊座、射手座、天秤座，這幾個星座女生的態度跟行為，可能會讓男生沒有安全感。
女性容易出軌的4個星座：
1、牡羊座
牡羊座的女生特色是直率和熱情，但有時這種直接的個性可能讓人誤會為缺乏考慮。她們可能在沒有深思熟慮的情況下就做出決定，這容易傷害真心對待她們的人。牡羊座女性在感情中的態度是直接而強烈的，她們可能不會給予伴侶足夠的空間或時間來表達自己的感受。
2、獅子座
獅子座的女生特色是自信和有魅力，但她們也可能因為自我中心而顯得有些「渣」。她們可能會過度依賴他人來滿足自己的需求，而不是努力獨立。在感情中，獅子座女性的態度往往是驕傲和不可一世的，她們可能不太願意傾聽伴侶的意見或感受。
3、射手座
射手座女生愛好自由精神和冒險，然而她們在感情中很獨立，有時會讓人感到難以捉摸。射手座女性可能不會給予伴侶足夠的安全感，或她們會在戀情的關鍵時刻選擇離開。她們的態度多變，時而熱情洋溢，時而冷漠疏離。
4、天秤座
天秤座女性優雅又有社交能力，但她們在感情中的表現並不總是那麼穩定。天秤座女性可能會在追求平衡和諧的過程中迷失方向，她們可能不願意為了愛情而做出重大犧牲。在感情中，天秤座女生的態度容易猶豫不決，可能會在決策時反覆權衡利弊。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
