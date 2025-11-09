殺破狼週運勢／天秤愛得很卑微 天蠍十分討喜時期

殺破狼2025年11月10日～11月16日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，金星與太陽齊聚財務宮位，購物時善用會員身份，可買到物超所值的好東西。有投資習慣的白羊座，投資標的目前指數不斷上揚，可選在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

遠行運方面，水星在遠行宮位逆行，與火星呈現合相，出遠門會遇到一些突發事件，可能使你受困在某個區域動彈不得。由於逆行的水星受到逆行回到金錢宮位的天王星影響，小心掉錢包，或是遺失貴重物品。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到木星與金星影響，吃喝玩樂的邀約特別多，但常常最後都是自己在買單。某些白羊座正在買賣新居，有些親戚會出一些無聊的意見，感到很心煩。

健康運方面，太陽與金星齊聚在疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發喉嚨發炎，並注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的現象，千萬不可大意，海王星與土星齊聚精神宮位，睡眠狀況不佳，每天都感到十分疲憊。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，太陽與金星齊聚感情宮位，與喜歡的人關係明朗化，雙方會互訴衷曲，正式交往。感情穩定的金牛座，情感對象對自己十分體貼，戀情甜蜜，不自覺會對外放閃。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星會受到在夥伴宮位的金星影響，有些事情自己一個人就可以解決，老是有多事的同事把單純的事務搞得很複雜，加重你的工作負擔。

健康運方面，水星在疾厄宮位逆行，並與火星合相，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統發炎，並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣也較大，容易長痘痘、嘴破，這段時間需注意身體健康與人身安全。

金錢運方面，火星與水星齊聚在財務宮位，預期外的開銷太多，甚至因此負債累累，要分期攤還。有投資習慣的金牛座，投資標的指數不斷下跌，必須設下停損點，趕緊出脫，才不至於血本無歸。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，太陽與金星齊聚在工作宮位，同時土星與海王星合相在志業宮位，目前正在轉換工作的空窗期，許多工作都在移交給接手的新人。有些過往的表現被上司稱讚，但為時已晚，你已不想待在沒有前途的公司浪費時間。

感情運方面，水星在感情宮位逆行，並與火星合相，與前任情人會在此時相約碰面，甚至再度發生親密關係，雙方都有意破鏡重圓。不過由於在秘密宮位的天王星影響著火星與水星，雙方都有一些難言之隱，無法順利復合。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到在金錢宮位的木星、以及在健康宮位的金星影響，出遠門當心遺失錢包或貴重物品，旅程不太順利，錢也不夠用。某些雙子座在外水土不服而生病，需隨身攜帶常備藥品，以備不時之需。

健康運方面，太陽與金星齊聚在健康宮位，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸......等現象，千萬不可大意。當心著涼感冒、或病毒感染，引發喉嚨發炎，不斷咳嗽或失聲。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，太陽與金星齊聚戀愛宮位，會被意想不到的人告白，對方是你的菜，會試著跟對方交往看看。還在曖昧關係中的巨蟹座，與喜歡的人互訴衷曲，兩人關係明朗化。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，與火星呈現合相，許多文件不斷退回修正，再加上事務不斷累積，職場亂成一團。某些巨蟹座工作所需的重要電子用品故障，工作十分不便。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到戀愛、娛樂宮位的金星影響，又受到在命宮的木星影響，在吃喝玩樂或談戀愛的支出非常多，已經超過每個月的預算，甚至因此債台高築。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到火星與水星影響，會有一些不認識的陌生人，在你的社交帳號留一些挑釁的文字，讓你感到生氣，亦或是在某些論壇跟酸民吵了起來。事後想想，覺得很浪費時間與精力。

獅子座：

整體運勢

家宅運方面，太陽與金星齊聚在家宅宮位，買了新的傢俱、家用品，生活換然一新，覺得居住環境舒適多了。某些獅子座則是常常與親人一起聚餐，吃些好料，共享天倫之樂。

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，與火星合相，會再度重逢曾經喜歡的人，與對方有許多互動機會，肢體的碰觸，令你心中小鹿亂撞。某些獅子座則是會與前情人聯絡，雙方都有復合的打算。

本週須注意的部分

工作運方面，逆行回志業宮位的天王星，受到火星與逆行的水星的影響，被過去待過的單位召回，收拾一堆爛攤子，讓你感到很不爽。某些獅子座則是在新的工作領域遇到過去討厭的前同事，感到不自在。

金錢運方面，海王星與土星合相在財務宮位，原本已經不富裕，竟然還受到詐騙，經濟狀況更為拮据。有投資習慣的獅子座，誤信小道消息，將所有身家都壓在某個標的上，結果帳面慘賠，套牢在高點。

處女座：

整體運勢

學習運方面，太陽與金星齊聚在學習宮位，學習任何事物都會有亮眼的表現，受到指導者重視。不論是參加任何考試，猜題十分準確，成績優異，即便沒好好準備的科目，也能及格。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到在人際關係宮位的木星影響，在職場當心口蜜腹劍的小人，表面上對人都很殷勤，背地裡總是在道人長短，詆毀你在職場的聲譽。

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，與火星呈現合相，某個親人把過去的舊帳翻出來吵架，家庭不得安寧。這段時間需注意居住空間電器的使用，並要當心爐火安全。

感情運方面，在感情宮位的海王星與土星呈現合相，情感對象有事情隱瞞自己，即便已經知道真相，依然不想面對現實。單身的處女座當心被戀愛詐騙，特別是在交友軟體上有許多陷阱，要更加謹慎。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，太陽與金星齊聚金錢宮位，金星受到娛樂宮位的冥王星影響，不惜一切代價，也要把偶像演唱會的票或是動漫限量週邊商品買到手，某些天秤座則是花錢在吃喝玩樂享受上，雖然很奢侈，但偶而很需要放縱一下。

本週須注意的部分

旅遊運方面，水星在旅遊宮位逆行，與火星合相，並受到逆行回財務宮位的天王星影響，外出當心遺失錢包或貴重物品，甚至因此造成嚴重的財損。某些天秤座則是外出現金沒帶足夠，使用信用卡消費，嚴重透支。

工作運方面，在工作宮位的土星與海王星呈現合相，處理許多事務出錯率太高，在職場感到沒自信。某些天秤座則是一直背主管的黑鍋，感到委屈，卻沒有申訴管道。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在志業宮位的木星影響，容易陷入職場戀情，造成公領域與私生活不分的問題，覺得困擾。某些天秤座戀愛對象總愛發號施令，為了討他歡心，叫你做什麼都照辦，愛得很卑微。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，太陽與金星齊聚在命宮，會是人緣極佳，十分討喜的時期，可收到不少禮物，讓你感到十分開心。某些天蠍座則是有許多交際應酬的邀約，會被人請客吃好料。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位逆行，與火星合相，某筆報酬會延遲一段時間入帳，造成經濟上很大的困擾。某些天蠍座則是要當心掉錢包或遺失貴重物品，造成嚴重財損。

感情運方面，逆行回感情宮位的天王星，受到在金錢宮位的火星與逆行的水星影響，情感對象把錢花在不切實際的事情上，使你覺得與他價值觀有落差，會考慮是否能長期交往。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到在家宅宮位的冥王星影響，想帶親人出國旅遊，但是親人很固執，有些國家或是區域就是不想去，某些天蠍座則是在海外工作、留學、打工渡假，思鄉病在此時發作，很想回家。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，木星持續在財務宮位行進，會獲得一筆保險理賠，金額還不少。但木星受到冥王星影響，這筆錢要經過很多程序才拿得到。有投資習慣的射手座，標的物市值下跌了不少，但帳面還是賺錢的，儘早出脫才能獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，逆行回工作宮位的天王星受到火星與逆行的水星影響，職場目前一團亂，發生許多突發狀況，非常棘手，不斷被迫修正設定的工作日程，每天都需要加班，解決難纏的問題。

健康運方面，水星在命宮逆行，與火星合相，當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統發炎，火氣較大，容易嘴破、長痘痘，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間一旦生病或受傷，需要花較長的時間療養、復健。

家宅運方面，土星與海王星合相在家宅宮位，居住空間亂糟糟，但忙到沒時間打掃。某些射手座的親人身體欠佳，但自顧不暇，需要請受過照護訓練的人士幫忙照料。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星與太陽齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，有時還要擔任活動的主辦人，受到許多人信賴與喜愛。某些摩羯則是收到許多餽贈，不過由於金星相位不良，有些禮物收到了反而很傷腦筋。

本週須注意的部分

感情運方面，逆行回戀愛宮位的天王星，受到逆行的水星與火星影響，在某些場合巧遇過去不愉快分手的對象，一些事情浮上腦海，不堪回首，感覺如坐針氈，被對方噁心到。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到木星影響，會很想獲得某種限量商品，不計一切代價也要弄到手。某些摩羯座則是過度省吃儉用，希望多存一些錢，反而把身體搞壞了，非常划不來。

工作運方面，土星與海王星齊聚面試、考試宮位，面試新工作會遇到不友善的面試官，提出的問題十分尷尬，不管錄取與否，就已經對這家公司沒有興趣了。參加國家考試的摩羯座，會因為某些因素無法去應考。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星與太陽齊聚在志業宮位，承接一個十分重要的職務或任務，資源很多，受到許多人的羨慕與嫉妒。某些水瓶座最近的工作量較少，可能會請假休息幾天，好好喘口氣。

人際關係方面，水星在人際關係逆行，與火星合相，會巧遇過去認識的老朋友，或是在某些場合遇到昔日的同窗，有很多過往聊不完，一股懷舊的情緒湧上心頭。

本週須注意的部分

金錢運方面，海王星與土星合相在金錢宮位，經濟狀況十分緊繃，必須開始檢視哪些花費是在浪費錢，或是可以縮減，把許多不需要的開銷縮減後，會省下很多錢。

家宅運方面，逆行回家宅宮位的天王星受到火星與逆行的水星影響，住宅面臨租約到期的問題，必須到處物色比較適合的房子搬家。某些水瓶座則是家人紛紛到外地工作或唸書，家中陷入空巢期。

雙魚座：

整體運勢

學業運方面，金星進入學業宮位，與太陽齊聚，考試成績進步，課業表現會讓許多指導者對你刮目相看，某些雙魚座論文或是作業的表現亮眼，甚至有機會登上重要的期刊發表。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位逆行，與火星合相，辦公室重要的電子器材壞掉，使得你處理任何事務都十分麻煩，工作量也不斷累積，每天都覺得在空轉，工作沒有實質的進度。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到在秘密宮位的冥王星影響，有不少人對你表示好感，或是在教交友軟體上認識很多可以交往的對象，但是可能惹到爛桃花，像跟蹤狂一樣肉搜你的許多資料。

旅遊運方面，逆行回旅遊宮位的天王星受到火星與逆行的水星影響，旅遊行程會因為突發事件面臨變數，甚至無法出發，必須取消預訂好的旅店或交通票券，十分掃興。

