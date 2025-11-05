快訊

4生肖需休養生息！11月7日入立冬「補嘴空」 忌自我封閉、暴飲暴食

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
本月7日進入立冬節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。示意圖／AI生成
本月7日進入立冬節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。示意圖／AI生成

本月7日中午12時5分進入「立冬節氣，「冬」有「終」或是「凍」的意思，「立冬」節氣的到來，代表著冬天已經來臨，命理師楊登嵙分享，此節氣有虎、兔、羊、豬容易腸胃受損、神經緊張，需多休養生息。

命理師楊登嵙說，立冬節氣象徵草木凋零，蟄蟲伏藏，萬物活動趨向休止，陽氣潛藏，陰氣盛極，以冬眠狀態，養精蓄銳，為來春生機勃發作準備。

楊登嵙說，立冬這天，有所謂的「補冬」，因為古人認為冬季天氣寒冷，需要補充營養，所以「羊肉爐」、「薑母鴨」等冬令進補餐廳開始高朋滿座，有些家庭還會燉麻油雞、四物雞來補充能量，順便犒賞一家人一年來的辛苦。

楊登嵙說，冬季進行食補，是為抵禦冬天的嚴寒，補充元氣，在冬季應少食生冷食物，也不宜過量的進補。一般人可以適當食用一些熱量較高的食品，可以吃些牛、羊肉，但同時也要多吃新鮮蔬菜，吃一些富含維生素和易於消化的食物。

楊登科說，諺語有云「立冬補冬，補嘴空」就是最好的比喻。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。

他提醒，立冬節氣應早睡晚起，日出而作，保證充足的睡眠，有利於陽氣潛藏，陰精蓄積，神清氣爽，好運自然來。

他建議，立冬節氣不可自我封閉，好像把自己一人關在家裡，適當的聚集人氣，適宜的與朋友聚會，能讓委屈得到宣洩，內心不會孤單、寂寞，能讓你心裡充滿溫暖，有利提升運氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

