快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

越老越多桃花！ 3生肖中年後被倒追機率高

聯合新聞網／ 綜合報導
有三個生肖因為中年後，他們的隱藏條件顯露出來，桃花運會開始旺盛。示意圖／ingimage
有三個生肖因為中年後，他們的隱藏條件顯露出來，桃花運會開始旺盛。示意圖／ingimage

許多年輕人會去拜月老，祈求有良好姻緣，不過美滿愛情不只年輕人有，中年可能也會有新戀情！《搜狐網》指出，有些生肖年過40後，會開啟隱藏屬性，反而桃花運越來越旺！

桃花運旺的生肖：

1、生肖牛：年輕時埋頭苦幹，中年後自備「靠譜光環」

屬牛的朋友，年輕簡直是「社恐＋工作狂」的代名詞。別人約會看電影，他加班改簡報；別人網路平台曬甜蜜，他們則是在為房租煩惱。不過，屬牛的人年過40歲，身上的「踏實感」突然就成了稀少資源。屬牛者務實，有責任心、情緒穩定、經濟基礎紮實，也不花言巧語，行動力又滿分，這種細水長流的溫柔，到中年容易讓桃花綻放。

2、生肖兔：早年敏感內向，中年活得豁達，魅力翻倍

年輕時的屬兔人，多少有點「玻璃心」，別人一句無心的話，常常讓他們深思一整晚，感情裡也容易患得患失，總怕自己不夠好，所以年輕時的戀愛，他們常常是付出多、回報少，甚至被當成「備胎專業戶」。

可是中年後他們氣質溫文儒雅，說話又帶有「懂分寸」的智慧，這時候屬兔人變成能照顧人，又有自己生活格調的「高級伴侶」。異性接觸後發現他們情緒穩定、善解人意，又有品味，因此屬兔人自然而然桃花就來了。

3、生肖蛇：早年冷艷神秘，中年氣場全開，萬人迷體質上線

屬蛇的人，年輕時往往給人一種「不好接近」的感覺，他們眼神看起來清冷，話又不多，自帶疏離感，雖然喜歡他們的人不少，但敢追的不多，怕被他們潑冷水。

但他們一到中年，除了穿衣打扮的品味增添外，個性也會開始展現柔軟，對信任的人細膩又體貼，偶爾還會有幽默感，這時屬蛇人就像是「熟男／熟女天花板」，有成熟的韻味，又有內心的豐富色彩，還有神秘感，給人一種「看破不說話」的智慧，因此追求他們的人就會趨之若鶩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

桃花 生肖

延伸閱讀

台灣小吃沒上桌！GD慶功宴連吃韓烤肉 他揭韓人「背後1習慣」

生理期痛到不行？醫曝「4症狀」恐是巧克力腫囊 超過5公分需手術

菜鳥出國請事假...主管「1理由」拒絕 網傻眼：建議趕快離開

她旅韓大讚公車「1超貼心設計」！ 網狂搖頭：超級雞肋

相關新聞

4生肖需休養生息！11月7日入立冬「補嘴空」 忌自我封閉、暴飲暴食

本月7日中午12時5分進入「立冬」節氣，「冬」有「終」或是「凍」的意思，「立冬」節氣的到來，代表著冬天已經來臨，命理師楊...

越老越多桃花！ 3生肖中年後被倒追機率高

許多年輕人會去拜月老，祈求有良好姻緣，不過美滿愛情不只年輕人有，中年可能也會有新戀情！《搜狐網》指出，有些生肖年過40後，會開啟隱藏屬性，反而桃花運越來越旺！

反差萌爆棚！「5星座」人前超霸氣 私下卻超愛撒嬌

一個人在人前人後，家裡家外總會有一些不同的表現，有責任義務下不得不的武裝，也有放鬆後的回歸自我。科技紫微網相信每個人都會有點兩面性，只不過像下面這些在外雄霸天下，回家滿地撒嬌，有如此之大反差萌的星座，還是很特別的唷！

周五立冬…財富再度洗牌！名人情感問題易被清算 「7星座」相對好運

本周五(11/7)立冬，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，立冬節氣到，正式進入冬天，黑暗即將降臨，眾多的秘密會被揭露、權力會被重整、不僅暗黑資訊會浮上檯面、情感問題也會遭到清算。邱彥龍老師強調，今年立冬是一個很強的轉化時刻，資訊極度爆炸、真假難辨，眾人會更渴望透明與信任，全球家庭議題、難民問題、情感安全、慈善及社會福利等議題也會成為焦點。

人生徬徨…我該拜哪位神明？靈學老師勸多往大廟走「這件事是答案」

很多人常來問我：「阿嫂，我有修佛的因緣嗎？」「我的主神到底是誰？」「我應該拜哪一尊神明才對？」其實，大家都是希望能跟神佛建立一份特別的緣分，這樣在遇到困難時，能得到更多的幫助和力量，知道自己有靠山，心裡會更踏實。

三星座料事如神「看破不說破」… 雙子讀空氣高手、她享受看穿人樂趣

有些人天生腦袋轉得快，觀察入微又心思細膩，總能在別人還沒反應過來前，就看透全局。搜狐網分享有三個星座，聰明絕頂又料事如神，但喜歡低調，看破不說破。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。