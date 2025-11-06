周五立冬！命理師揭「4大生肖」遇冷越強 12月前迎來爆發性逆轉

本周五(11/7)進入立冬，晝夜溫差大，陰濕氣邪，容易損害人體陽氣。國際天星風水命理專家邱彥龍表示，有四大生肖反倒遇冷越強，其中屬狗的人有無形磁場協助，事業擴展快速；屬羊的朋友，有發大財跟轉戰新領域的機會；屬鼠的朋友，有貴人相助且家庭運旺；最旺的則是屬猴的朋友，不論感情或事業都能豐收，也容易成為眾人焦點。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(11/7至11/22) 12生肖運勢：

Top12：馬

屬馬的朋友，這段時間權力很大，在團體中走路有風、名聲響亮，正、偏財運旺，但建議見好就收，懂理財才不會導致財來財去。工作需注意樹大招風、小人捅刀，記得調整策略，不要硬槓。

Top11：雞

屬雞的朋友，這段時間名、權、利三者皆得，並且受到歡迎與喜愛，也有暗貴人相助，事業能拓展的很好，幸運十足，要把握旺運，如果太累記得休養，耗能的社交能避免就避免，容易遭忌，且家庭方面問題不斷，要小心。

Top10：牛

屬牛的朋友，這段時間財運能擴張得很快，正偏財運旺，但事業上有許多困難和阻礙，容易導致情緒翻騰，建議一項一項解決，先不要做重大決定，注意言語的爭執或誤會。

Top9：虎

屬虎的朋友，這段時間想求穩定，但卻遇事變來變去，工作需要親力親為，易與客戶、另一半、合夥人起衝突，對方會比較有情緒、講話比較直，千萬不要硬碰硬。單身者桃花運旺，有伴者感情會有波動，適合療癒修復。

Top8：兔

屬兔的朋友，這段時間貴人很多，男女生都願意對你伸出援手。財富方面進出很快，只要懂得財富管理，一切還是可掌控的。但這段時間容易被迫成長，要多多活用腦袋，事業大財即將到來，注意健康突發問題。

Top7：蛇

屬蛇的朋友，這段時間對財富的第六感很強，也有機會賺到大錢，但需要長一點的時間來慢慢養，不要被周遭急躁朋友的意見影響，建議快事慢辦，雖然會有很多風暴或矛盾之事，卻阻礙不了你，有辦法做到順風順水。

Top6：豬

屬豬的朋友，這段時間很受歡迎，能快速擁有名聲並受人喜愛，舞台會被打開，好好的展現自信吧，但記得話要好好說，說得讓人開心，可以幫你避掉許多災難、增加好運，多祈福也能讓財運變得更好。

Top5：龍

屬龍的朋友，這段時間第六感超強，但內心的壓力不小，容易多夢，建議多找人聊聊天，讓思維轉換，會發現有很多人願意幫助你，別太擔心，偏財運很旺。

Top4：狗

屬狗的朋友，這段時間擁有無形的磁場助力，財運旺，拓展人脈快速，事業擴張也很快，但說話不要太快，否則容易得罪人。這段時間客戶、合夥人跟另一半，其實壓力很大且釐不清方向，需要你的指引。

Top3：羊

屬羊的朋友，這段時間非常受到歡迎，多找朋友可以得到幫助，內心的問題可以得到解答，財運也掌握得很好，有發大財的機會，也有轉戰新領域的可能，冒險的機會變多，且人脈大量拓展。

Top2：鼠

屬鼠的朋友，這段時間情緒波動較大，喜怒哀樂很明顯，不過還好家庭運旺，擁有貴人相助，也能自帶幸運，不但旺運飽滿，且合夥人、夫妻跟客戶給予的幫助也很大，規劃已久的事會有眉目。

Top1：猴

屬猴的朋友，這段時間容易成為眾人的焦點，非常容易出名，擁有貴人相助，正、偏財皆旺，這段時間事業可以掌控主導權，若能暗地轉型，感情事業都能豐收。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。