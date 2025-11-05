周五立冬…財富再度洗牌！名人情感問題易被清算 「7星座」相對好運

快訊

聯合新聞網／ 邱彥龍
圖／ingimage
圖／ingimage

本周五(11/7)立冬，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，立冬節氣到，正式進入冬天，黑暗即將降臨，眾多的秘密會被揭露、權力會被重整、不僅暗黑資訊會浮上檯面、情感問題也會遭到清算。邱彥龍老師強調，今年立冬是一個很強的轉化時刻，資訊極度爆炸、真假難辨，眾人會更渴望透明與信任，全球家庭議題、難民問題、情感安全、慈善及社會福利等議題也會成為焦點。

邱彥龍老師強調，今年立冬小人當道，且出現的光明正大、無法無天；官司跟凶事特多，導致警察、司法、軍人跟醫生異常忙碌，爆紅者也會風波不斷，尤其是網紅、名人跟演藝圈。

這段期間可多祭拜騎龍觀音、土地公跟土地婆；多穿象牙白、金駝色、灰米色、靜謐藍色、墨藍色、深藍色、鐵灰色、酒紅色、磚紅色、玫瑰古銅色、黃銅色、青金色或黑曜灰色，能讓決策清晰，鞏固財富；飾品則可多佩戴黑珍珠、南洋金珠、白珍珠、月光石、紫金珠砂、青金石、彩寶、黃金、海藍寶、藍玉髓、金曜石或紫水晶，能讓腦袋清楚，情緒穩定，增加靈感，甚至讓財富大增，也有助於深度溝通，防病邪入侵，幸運加倍。

邱彥龍老師進一步分析，立冬期間這16天，主要受4個天文星象影響，首先11月7日至10日，金星刑冥王星，特別不利愛情，尤其是年輕女性情感波動不小，身體也容易出狀況；其次11月8日天王星逆行回到金牛座後，財富、貨幣、銀行、證券、股市、珠寶、工商業、地產等開始高低震盪，財富再次洗牌，有人暴富，也有人斷頭，考驗眾人財商。

另外，11月9日至11月30日水星逆行，工作、事業、合約都要特別警慎，無法一次到位，需要多次溝通談判，不要著急做決定，否則事倍功半；最後則是11月11日至明年3月11日木星逆行，雖然會有壓力，但工作機會變多，財富容易增加，但也容易吸引許多小人靠近，切勿過度競爭或獨自硬戰。

邱彥龍老師並提供【立冬轉運三法】

1.晨陽聚氣法：每日7:00–8:00 配戴月光石或黃水晶，播放靜心音樂432Hz ，面東方坐定，雙手自然平放，默念：「我願轉化負能量、接引清明之氣。」

2.藥靈排毒法(每週2次)：艾草2根、薑片3片、迷迭香少許、黑曜石原礦，晚上9點泡腳15分鐘 或者用水淨身，可搭配古琴、頌缽或古典音樂進行。

3. 立冬招財法：

11月08日（辛巳日） 適合捐贈、財佈施。

11月12日（乙酉日），適合開會、財務規劃、製作簡報。

11月21日（甲午日），適合銷售、直播、面談。

立冬期間身體要注意的部分，則包含心腦血管疾病(中風、心臟病)、婦科、腫瘤、耳鼻喉、肺部、支氣管炎、感冒、病毒感染、筋骨發炎、骨折、急性神經狀況、脫腸、抽筋、抽搐、心神不寧、精神恍惚、昏睡、腦神經衰弱、泌尿系統、淋巴疾病、骨盆問題、肩頸痠痛、性病、生殖器疾病、全身僵硬、強迫症、夢遊症、中毒等，另外也容易出現吸毒、交通跟墜樓意外。

至於走好運的行業跟星座，邱彥龍老師分析，受木星、海王星跟月亮影響，特別有利於慈善福利機構、司法界(律師、法官)、宗教命理行業、銀行金融業、報業、保險業、印刷業、纖維業、橡膠業、化學產業、進出口貿易、飯店餐飲旅遊業、海淡水產業、船務運輸業、五穀農產品、飲料業、水力發電業、碳權、自然產業、心理諮商靈性療癒、危機處理業、戒癮行業、殯葬業、創意藝術行業、攝影業、電影戲劇文學、徵信社、教育語言業、國際文化交流等。

至於星座方面，凡上升、太陽或月亮星座落在巨蟹、天蠍、雙魚、射手、摩羯、水瓶、雙子等七個星座者，擁有相對的幸運，貴人運強，適合改變或轉換跑道。

邱彥龍老師並引用《易林·家人之訟》卦曰：『耄老蒙鈍，不見東西。少者弗慕，君不與謀。懸輿致仕，退歸里居。』綜合歸納今年立冬運勢，喪失誠信眾人就會離心權位失守，唯有退隱或安於閒居，方能保全名節；另外，爭訟不可長久，否則兩敗俱傷；家庭關係方面，父母若持續頑固，將失去威信導致子女疏遠；政事方面，老臣若失德、不知退讓者最終將被棄用；人生問題方面，晚年知止則安，執迷不悟則辱，在立冬節氣中，修身、自省、勿爭，是化解紛爭之道。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立冬 財富 星座 溝通

