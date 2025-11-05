快訊

太子集團9年在台洗錢45億 北檢聲押禁見台籍最高階幹部辜淑雯

鳳凰颱風估今生成 吳德榮：各國預測路徑皆在台灣附近北轉

周五立冬…蛇年影響力轉弱 專家曝「3天轉運法」這樣拜最靈

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
立冬轉運除了拜拜，也可以多多布施行善。示意圖／AI生成
立冬轉運除了拜拜，也可以多多布施行善。示意圖／AI生成

11月7日是節氣立冬，民俗專家師廖大乙表示，立冬起，蛇年影響力轉弱，進入運勢轉換關鍵期，記得養氣補身、布施行善可帶旺來年運勢，並趁立冬後3天準備圓形供品到常去的廟宇或見天處祭拜，尤其柑橘、柿子、甜瓜3種水果尤佳。

廖大乙指出，立冬到，農作或萬物多在入冬前已收成，再來就是要「冬藏」，因此農業社會有「立冬之後打大醮」，會做醮答謝平安，且因節氣進入最後一個季節，乙巳蛇年影響力開始逐漸減弱，成為運勢轉換關鍵期，可把握時機轉運招福。

想要改運可把握立冬之後3天到常去的廟宇，有宗教信仰可到常去的廟宇，拜土地公、太子爺或關聖帝君等都可以，沒信仰也能在見天處祭祀，但記得要準備圓形供品，尤其像是柑橘、甜柿、香瓜等當季水果，有吉利、好事、圓滿等好寓意。

他也提到，台灣俗諺「立冬補冬，補嘴空」，來年就能「打老虎」，意味著應該要把握入冬之際，好好的在立冬這天調養身體、補充營養，儲備能量來度過寒冷的冬天，身體強壯健康，也才有好的精氣神迎接新的一年，有助帶旺來年運勢。

此外，立冬轉運除了拜拜，也可以多多布施行善，尤其立冬後天氣明顯轉冷，不妨關心親友長輩注意保暖，或捐贈保暖衣物或食物給弱勢團體；而祈願時能心存慈悲先關心大眾之事，祈求風調雨順、國泰民安，再提個人私事或心願更加妥適。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立冬 運勢 蛇年

延伸閱讀

2026生肖運勢排行全揭露！雞轉危為安、第一名萬事亨通

嚇壞！內湖3棟民宅「信箱塞滿往生被」 民俗專家：恐遭下降頭

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

錯過再等1甲子！中秋逢天赦日 最強轉運時機曝光

相關新聞

周五立冬…蛇年影響力轉弱 專家曝「3天轉運法」這樣拜最靈

11月7日是節氣立冬，民俗專家師廖大乙表示，立冬起，蛇年影響力轉弱，進入運勢轉換關鍵期，記得養氣補身、布施行善可帶旺來年...

每日星座運勢／雙魚花點錢交際應酬 改善人際關係

2025-11-05牡羊座短評：挑戰高難度易有進步。【整體運】無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留

11月份生命靈數分析：3號人擺脫爛人爛事、5號人財運看好

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4

「雖然怪咖」四星座有獨特魅力…水瓶有趣、他像哆啦A夢般可靠

每個星座大不同，有些人性格乖張、思維跳脫，做事風格古怪又有趣，總讓人又愛又怕靠近。搜狐網分享，十二星座中性格最特別、最怪的四大星座，揭開他們的獨特魅力。

周五立冬「三大生肖」財運大開！游刃有餘賺大錢、小人退散連滾帶爬

2025年的立冬於11月7日，意味著冬季正式到來。命理專家小孟老師在臉書發佈影片，指出立冬時有3個生肖不僅財運游刃有餘，身邊的小人更能連滾帶爬的離開你，快來看看你有沒有上榜吧！

天塌下來「三生肖」能頂住！蛇冷靜自救、他靠鈍感力谷底翻身

「人生好比海上的波浪，有時起有時落」。有些人遇到打擊就一蹶不振，但有些人意志堅強，就算跌到谷底也能爬出來重生。搜狐網分享，有三個生肖，遇挫折總能化險為夷，越挫越強。但他們可不是純靠運氣好，而是自帶兜底能力，能承擔有格局，快看看有誰上榜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。