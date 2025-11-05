周五立冬…蛇年影響力轉弱 專家曝「3天轉運法」這樣拜最靈

11月7日是節氣立冬，民俗專家師廖大乙表示，立冬起，蛇年影響力轉弱，進入運勢轉換關鍵期，記得養氣補身、布施行善可帶旺來年運勢，並趁立冬後3天準備圓形供品到常去的廟宇或見天處祭拜，尤其柑橘、柿子、甜瓜3種水果尤佳。

廖大乙指出，立冬到，農作或萬物多在入冬前已收成，再來就是要「冬藏」，因此農業社會有「立冬之後打大醮」，會做醮答謝平安，且因節氣進入最後一個季節，乙巳蛇年影響力開始逐漸減弱，成為運勢轉換關鍵期，可把握時機轉運招福。

想要改運可把握立冬之後3天到常去的廟宇，有宗教信仰可到常去的廟宇，拜土地公、太子爺或關聖帝君等都可以，沒信仰也能在見天處祭祀，但記得要準備圓形供品，尤其像是柑橘、甜柿、香瓜等當季水果，有吉利、好事、圓滿等好寓意。

他也提到，台灣俗諺「立冬補冬，補嘴空」，來年就能「打老虎」，意味著應該要把握入冬之際，好好的在立冬這天調養身體、補充營養，儲備能量來度過寒冷的冬天，身體強壯健康，也才有好的精氣神迎接新的一年，有助帶旺來年運勢。

此外，立冬轉運除了拜拜，也可以多多布施行善，尤其立冬後天氣明顯轉冷，不妨關心親友長輩注意保暖，或捐贈保暖衣物或食物給弱勢團體；而祈願時能心存慈悲先關心大眾之事，祈求風調雨順、國泰民安，再提個人私事或心願更加妥適。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。