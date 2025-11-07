火蛇年相剋！「3生肖命格」年底健康拉警報.…虎火氣大、他腸胃出狀況
天氣漸冷，除了要做好保暖以外，更要留意自己的身體健康。命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享3個秋冬要注意健康的生肖，提醒民眾今年是乙巳火旺年，務必要留意身體狀況。
TOP3 生肖鼠（農曆2月生）／氣躁血滯 神識渙散
農曆2月和乙巳會有水火相沖的問題，在家裡把門窗都關緊，開暖氣取暖時要特別小心，缺氧會出現呼吸不順暢、頭暈的感覺，也可能會整個人神智不清，思考思緒都慢半拍的情況，如果出現類似症狀，請趕快找醫師尋求幫助。
TOP2 生肖虎（農曆10月生）／肝火炎上 心志內焚
今年的火會特別旺，屬虎的人也會有水火相剋的問題，肝火會非常旺，有點像是煮東西時沸騰的水蒸氣，可能出現精神不濟、脾氣不好、看什麼都不順眼的狀況，建議可以多補充水分，讓自己身體和緩一點。
TOP1 生肖豬（農曆正月生）／心火過旺 勞氣耗氣
遇到今年火旺年份，屬豬的人會變得非常急躁、焦慮，導致消化功能變差，甚至有的人會出現胃食道逆流、胃脹氣的問題，也會感到很疲憊，建議調整自身的飲食習慣，開始吃可以潤燥的食材，慢慢調整下半年的身體狀況。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言