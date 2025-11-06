快訊

3星座再忙也會充實自己...天蠍從不鬆懈、第一名「停下就是退步」

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享3個再忙也會充實自己的星座。圖／AI生成
除了本身的專業技能外，如果能在閒暇之餘增進其餘能力，便能在人生裡增添更多色彩。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個再忙也會充實自己的星座，快來看看他們怎麼利用空閒時間的吧！請參考太陽、上升、火星星座。

TOP3 天蠍座／渴望進化 不敢鬆懈

除了自己本身的工作外，天蠍座會去思考未來3年、5年要做什麼，會想的很遠，且在努力過程中不會懈怠，會認為環環相扣，每一步少一點就不好了，看似在努力為他人付出，其實會把自己當核心，重視自己，才能找到披荊斬棘的方向。

TOP2 摩羯座／安排目標 提升自己

摩羯座總是會為自己安排目標，盡力達成，無論過程多困難也不會輕易放棄，摩羯座自律的特質值得大家學習。

TOP1 處女座／討厭停滯 學習變日常

努力就是處女座的人格特質，底層邏輯就是「身為人就是要努力」，雖然也會覺得很累，但當你回頭望的時候，就會慶幸自己當初那麼努力，才能有現在的人生，只要有動力就不會停滯，他會覺得人生要贏，就不可能後退，每天都要增進自己才活得值得。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

