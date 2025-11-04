「雖然怪咖」四星座有獨特魅力…水瓶有趣、他像哆啦A夢般可靠

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

每個星座大不同，有些人性格乖張、思維跳脫，做事風格古怪又有趣，總讓人又愛又怕靠近。搜狐網分享，十二星座中性格最特別、最怪的四大星座，揭開他們的獨特魅力。

★摩羯座／極度執著 遇事卻很可靠

摩羯座的人像一座沉穩的山峰，堅韌又踏實，無論風浪多大，總能冷靜向前。他們的「怪」在於執著到極致，工作一旦開始就像裝了定時器，不停地往前衝，有時讓朋友覺得難以追上節奏，但這份堅持也讓他們在人群中最可靠。

★水瓶座／創意無限 有趣又難猜透

水瓶座天生創意無限，思維跳脫，總能想到別人想不到的點子。像是在派對上忽然提出一個奇葩遊戲規則，或者隨手改造房間的擺設，他們的怪，是自由靈魂的象徵，有趣又讓人摸不透。

★雙魚座／多愁善感 捕捉生活小美好

雙魚座的人像在夢裡游泳，浪漫又多愁善感。他們能捕捉生活中微小的美好，但也容易陷入幻想和迷惘。像朋友抱怨工作，他們可能先心疼三秒再給出建議；生活裡的小插曲，常被他們編成溫柔的小故事。

★處女座／細節控 行走的哆拉A夢

處女座追求完美，一絲不苟，對細節近乎嚴苛。他們可能在朋友圈裡幫大家規劃行程、提醒誰該帶什麼，總是比別人更注意細節。這份「怪」，源於對秩序和完美的執念，也讓他們在人群中格外可靠又獨特。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

