天塌下來「三生肖」能頂住！蛇冷靜自救、他靠鈍感力谷底翻身

「人生好比海上的波浪，有時起有時落」。有些人遇到打擊就一蹶不振，但有些人意志堅強，就算跌到谷底也能爬出來重生。搜狐網分享，有三個生肖，遇挫折總能化險為夷，越挫越強。但他們可不是純靠運氣好，而是自帶兜底能力，能承擔有格局，快看看有誰上榜。

★生肖龍／貴人緣旺 提前布局

屬龍的人天生氣場強，貴人緣旺。平時雖然不張揚，但龍一出事就有人出手相助。龍的格局大、眼光精準，早早就投資買房、拓人脈，看似低調，其實步步有鋪陳。當別人還在為事情焦頭爛額時，他們已經穩住局面。龍的底氣，不是運氣，而是提前布局的智慧。就算天塌下來？他們早就撐好傘了，根本不怕。

★生肖蛇／冷靜理智 危機自救

屬蛇的人腦子轉得快，情況越亂他們越冷靜。當別人亂成一團時，蛇反而能靈光乍現。面對公司裁員？別人手足無措，他早備好新技能。面對投資失利？蛇也能果斷止損，轉換跑道。

蛇自有一套「B計畫思維」，凡事都有準備，無論副業、存款、人脈都有備案。就算被打回起點，他們也能超級淡定，靠智慧重建人生。

★生肖豬／福氣深厚 超絕鈍感力

別人以為屬豬的人懶，但其實他們的「鈍感力」才是最大的福報。豬有一套長假哲學，遇到壞事上門也不慌，失業就當放假，分手也堅信「下一個人會更好」。

豬天生樂觀，也沒有什麼心眼。該來的好運總不缺，被資遣後，就會正好有人介紹新工作，手頭很緊，也會突然有朋友還舊債。這不是巧合，而是有福氣的豬，自帶好命磁場。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。