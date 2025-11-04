周五立冬「三大生肖」財運大開！游刃有餘賺大錢、小人退散連滾帶爬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家小孟老師指出立冬時有3個生肖不僅財運游刃有餘，身邊的小人更能連滾帶爬的離開。圖／AI生成
命理專家小孟老師指出立冬時有3個生肖不僅財運游刃有餘，身邊的小人更能連滾帶爬的離開。圖／AI生成

2025年的立冬於11月7日，意味著冬季正式到來。命理專家小孟老師在臉書發佈影片，指出立冬時有3個生肖不僅財運游刃有餘，身邊的小人更能連滾帶爬的離開你，快來看看你有沒有上榜吧！

TOP3 生肖雞／本業副業 都能豐收

屬雞的人進入立冬後，財運會明顯地提升，你的努力能夠轉化為實際的收益，平時勤奮謹慎的性格在此段時間內能得到加成，無論是正職收入、副業或投資都能穩健增長。

貴人運更能使你在工作上有更多合作的機會，身邊的人能提供很多實用的建議與資源，讓你的金流更順暢。工作中若有一些八卦小人，也都能順利將他們趕走，大獲勝利。

TOP2 生肖猴／商機雷達 更加敏銳

立冬一到，屬猴的人財運就能呈現明顯上升的趨勢，平日靈活聰明的性格也能被進一步放大，在投資理財上會比平時更加敏銳，無論是短期的投資機會，還是工作的額外收入，都能很容易地被你抓住，帶來實際收益。

若在生活中有小人，也都能憑藉著實力與氣場將他壓制住，讓小人立刻滾出你的生活圈。

TOP1 生肖龍 穩中帶旺 貴人幫扶

立冬到來時，屬龍的人才運開始穩步攀升，平日累積的人脈與經驗也會在此時發揮作用，加上貴人運旺盛，也能提供實用的建議和資源，讓你的財務安排更加周全，整體財運穩中帶旺，收入和資產都明顯提升。

生活中如果出現小人，他會自動遭受果報，會有其他人來幫你收拾，小人連滾帶爬的滾出你的生活中。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

