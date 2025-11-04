立冬禁忌多！忌太早出門、激烈運動、記得食補…「三星座當心舊疾復發」
國曆11月7日(周五)就是節氣立冬，立冬代表冬季的開始，傳統上也有補冬的習慣。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享立冬禁忌與補冬習俗，不可不知。
《立冬禁忌》
1.立冬不宜過早外出
立冬天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，因此立冬非常寒冷外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。
2.立冬不宜飲用大量熱水
立冬為極寒日，飲用熱水過熱容易身體磁場忽陰忽陽、忽冷忽熱，易導致身體不適。
3.忌洗熱水澡過久
立冬極寒日空氣中陰氣極盛，當我們洗澡過久陽氣會下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋，會導致皮膚乾，騷癢，嚴重會脫皮，最好快速洗完，一些孩童洗完容易打冷顫，不小心就會冷到產生筋骨較濕寒，容易骨頭酸痛。
4.忌運勢動激烈
立冬天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。
5.立冬後最好早睡早起
俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此立冬後最好早睡早起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。
6.三星座好發身體疾病
巨蟹座、獅子座、處女座要格外小心，因為你們是夏天的星座，立冬後有隱疾或者舊疾的人，容易爆發身體不適，建議多喝花果茶來調養身體。
《立冬傳統習俗》
1.立冬要補冬
古人認為立冬寒氣重身體容易不適，因此要「補冬」，建議喝羊肉爐或薑母鴨來補氣血。
2.立冬拜祖先
立冬可拜祖先感謝祖先一年幫忙，拜完後可以吃湯圓，代表家家團圓。
3.吃餃子
古人流行在立冬吃餃子，因為立冬為秋冬交替的節日，因此「交」替就成為「餃」，故用餃替吃餃子就代表節日交替。
4.吃甘蔗
古人有些擔心喝補氣湯與食物會上火，因此就有人開始以吃甘蔗來替代進補，然而冬天也是一年最後節氣，選在立冬吃甘蔗也有倒吃甘蔗的意謂。
另外在福建、潮汕一代的人，有「立冬食蔗齒不痛」的說法，因此立冬更要吃甘蔗與炒飯。
5.立冬吃生蔥
立冬吃生蔥，古人立冬能吃蔥能讓身體散發體汗，使體的陰氣能隨著汗液排出，如此一來氣血循環就通了。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
