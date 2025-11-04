11月份生命靈數分析：3號人擺脫爛人爛事、5號人財運看好

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1 ／ 3宮．巨蟹．海王星

整體運勢：需要穩健前行，冷靜面對的本週期，來自長輩、家人的壓力較大，每個人都有想要你完成的進度，都需要你安撫，這是一號人這段時間的壓力源，但也是成就感跟資源的來源，身邊的人在情緒訴求得不到立即滿足的狀況下，很容易就演變成情緒勒索；

這段時間的財務會有些失衡，而一號人若是穩得住自己，只就事論事的回應，處理得當，就能把這些親近關係中的壓力，轉成助力。

工作／學習狀況：在工作跟學習表現上展現大將之風，能夠穩住很多危急的場面，讓混亂、沒有方向的眾人，都能因為你的引導、快速清晰的決策而受益，但這也代表，在工作場域中是很缺乏秩序的，有許多急件要趕、突發狀況也多、主管又容易亂遷怒，所有進度都被迫在緊湊的時間壓力下趕出來；

對你來說，是危機但也是轉機，麻煩基本上都能被你整理出清楚的脈絡、然後解決掉，這將讓你在大家眼中變成一個可靠、或更可靠的人，個人形象因為挽救危機而大加分。

愛情：單身者在關係追求上，似乎太過理性了，這個保守跟穩重的態度，無法幫你招來更多桃花，只有更多工作、或是求你救火的人，其實這些需要你情感或實質上幫助的人，對你都有高度信賴感，這就是你能延伸成感情關係的機會，多伸出援手，除了讓形象提升之外，對桃花也有加分的效果。

有伴侶者，這段時間的另一半特別陰晴不定，處處不滿意的挑剔，但這些挑剔可能都只是「找個東西罵」，口中碎念著的東西不是對方真的在意的，這都只是為了宣洩不滿的情緒，如果你急著解決對方嫌的、交付的任何任務，因為一個解決後又有別的問題，那這段時間都只會白忙而已；

不想太忙、想有效的讓雙方恢復安穩和平，那就得看看那些挑剔背後，對方要的到底是什麼，幫他找出來，或直接解決那個問題，才是這個月最該努力的地方。

訊息指引：錢幣侍者＋寶劍一(R)

顛倒的風景裡，沒有秩序與邏輯，保持距離才是最好的距離，

選擇不站在那裡，混亂便無法淹沒你。

生命靈數2 ／ 4宮．射手．火星

整體運勢：無法偷懶，需要為居家環境、內在狀態動起來的十一月，二號人會發現家中長期沒發現問題浮現，環境可能需要修繕、原本的狀態終於讓你受不了，為了追求更好的生活品質而有大筆支出，另外跟家人的互動、情感交流的陳年舊帳也會被觸發，你會發現他們「又來了、又是那樣」而感到憤怒；

這些會讓二號人感覺到處處受限，想掙脫是好事，但若不經思考，那就只是白白吵架而已，當然二號人可以選擇更好的方式，看到重覆受苦的模式，然後選擇不再那麼做、換個應對的方式，那麼這個月的翻天覆地，就不會白白受苦。

工作／學習狀況：在專業上會經歷工作職場人事調動、或是工作內容的轉換，不管是在學者、或是在職場中，都被迫得換上全新的方式應對，無法再沿用舊的方法，在回顧檢驗過去已完成的工作跟學習方法時，發現漏洞，在月中之前很難避免被挑剔、不友善對待的局面；

但這是個盤整過去，重創新局的時間點，所以上半月若有積極面對，收拾完這些殘局後，下半月則是完全不同、新故事的起點，會因為這些回顧得利，而重新被信任，委以重任。

愛情：單身者在本週期較難有心力尋覓新對象，多數時間大概都得花在工作跟家庭舊有問題的回顧上，雖然在拓展上看不到進度，但進度會往內在開展，你會發現過去看待感情態度的問題、跟自己受到限制卻長期不自知的地方，這些向內挖掘甚至不需要主動做，生活自然會帶考題找上你，這些自我面對，則是幫你通新戀情的地基。

有伴侶者，親密關係也在上述的家庭範疇中，伴侶在本週期會特別想要處理問題，把過去的不滿都一次倒出來，怨懟跟責罵難以避免，也可能用另一個極端的拉遠距離、冷戰的方式來表現，這些二號人絕對都是看得出來的，因為這正是對方希望引起你注意的方式，引起注意，是為了讓你主動解決問題，所以可別把冷熱戰看成是結束的訊號，你得積極的討論、做點什麼都好，會讓對方感到你是有心的，關係有更進步的空間。

訊息指引：權杖侍者(R)＋太陽(R)

無論是哪裡，都無法再停留在原地，更新的方向未明，

一切尚待不慌張的你，做出決定。

生命靈數3 ／ 9宮．射手．水星

整體運勢：能發號施令的本週期，多數意見都能被聽到，擔任指導者，能夠把自己所知有效輸出，在這個需要大量溝通、教導的週期裡，所有關於自己跟他人的困難，到你手裡、聽你指令，都變得不再困難；

過去一整年都卡住的事，你始終看不清楚的人或局面，十一月會為你揭開謎底，這是能擺脫爛人爛事的好月，生命清出空間，讓有意義的事情開始順轉。

工作／學習狀況：在本週期能學習到不少新的知識跟技能，也有機會將自己的經驗傳承出去，在職場中得到倚重，雖然無法讓每個人都能順服於你，但你希望進行的方向，只要提出，都能得到多數人的追隨；

揪出弊病，找出工作流程或學習上的盲點，成為這個月的主要工作，職位或實權，可望在這個月得到晉升，在汰除掉無用的流程或事物之後，會得到新的資源，做為累積新局的起點。

愛情：單身者的桃花運勢不錯，一些原本你在觀望的對象，或對你有興趣的人，在這段時間有更多談話的機會，在這些對話中，你能建立在對方面前的知性形象，懂得多、能夠延伸解讀，只要多開口就容易被看見優點，這是個適合主動出擊的週期，想擺脫單身，就從主動、或接受他人的搭聊開始吧！

有伴侶者在關係中的溝通良好，伴侶在這段時間顯現出的憂慮，你都可以一一指出、給對方最需要的支持跟引導，之前就算處於感情低潮期的，這個月也是雙方敞開心胸深談，走出陰霾受困的轉變期；

在原有感情基礎上想更進一步，本週期是很適當的時機，雖然過程中你會看到伴侶的遲疑，但只要你願意帶領，待解的問號都能順利被你轉化為兩人的互信。

訊息指引：權杖四＋寶劍五(R)

都告一段落了，那些失落低迷沒有結論的結局，終結在過去，

從此是明朗的前景，總算輪到你。

生命靈數4 ／ 3宮．巨蟹．土星

整體運勢：雖然從表面看起來，該有的、該做到的事都如序進行，但是實際上只有自己知道，其實你正付出比平常更多的努力，但所有事似乎再用力，都還是難以突破、擺脫不了沉悶的心情，甚至是已經做出不錯的成果，但仍無法感到滿足，這些只是在提醒你，對待跟思考事情的方式，該換個方向了；

本週期會從這些不滿足的經驗中發現，自己「原來想怎樣」，但過去一直都搞錯方向跟重點，或是只做了很基本的一點點，就以為自己已經完成了全部。

要從受困中脫身，命運正待你用深入挖掘自己的方式，找到出口。

工作／學習方向：在專業上發展良好的狀態，已經持續太長的時間，本週期的成果也一樣豐碩亮眼，跟喜不喜歡無關，所有的事對你來說，似乎都只是反射動作就能處理，雖然該有的進度跟成果一點也不少，但那再好，對你來說也就是這樣而已，毫無驚喜；

你會發現過去的成功，說出口的話，做出的形象，都是別人期待、你就自然往那個方向去完成的，這是需要自我突破的時期，該是為自己而做，不再是活給別人看的時候了。

愛情：單身者雖然感到寂寞，想找到戀愛對象，環境中也有些機會，不過看起來機率都不高，沒有那種送上門的機運，只是在等待的四號人，這段時間開始有機會審視自己到底喜歡怎樣的對象？又願意對此努力多少？

但很快就會發現，自己的行動力始終很弱，甚至不願意承擔一點點可能失敗的風險，怕丟臉恐怕是你一直卡在原地的主因，所有的「可能」都得要有你的參與，才能有後續。

有伴侶者在關係中因為不肯、或無法看懂伴侶除了表面形式之外的情感需求，所以總是會錯意表錯情，每個動作都要別人說了，甚至是說非常多次，才「可能」願意試試看，缺乏主動性，是伴侶對你也機械式回應的主因，本週期一樣會感到自己被對方拒於門外，四號人需要的是「不瞻前顧後、不需要問好不好，知道對的事就該直接做出來」，才可能從自困的困境中脫身。

訊息指引：吊人＋寶劍三

都是自困的困境，除了自己，沒有誰捆綁住你，

能離開嗎？當然隨時可以。

不能動彈嗎？那一定只缺你的願意。

生命靈數5 ／ 3宮．魔羯．南交點

整體運勢：需要大量向上溝通的週期，五號人的財運看好，金錢將有大筆入帳、至少手邊是不缺錢的，但心情上比較躁動，易受他人或不實資訊影響，想著「既然有這些，那我就來投資」或是因為寬裕對錢就過份樂觀看待，隨意的花掉，都會讓自己變成只是過路財神；

這段時間的消息是不可靠的，被詐騙借錢的風險也高，請謹慎對待自己的錢包，錢可以變成你想要的東西，但不是現在，現在它更適合待在你的荷包裡。

工作／學習狀況：在專業上能得到高層認可、被賦予重任，這個既好也壞，因為得到權力跟重視是真的，但也代表你得被上頭密切關注，當然就更容易被要求一些額外的勞務跟責任，還有被挑剔的機會也高於日常；

這些都是可預防的，五號人在得到授權的同時，還是需要幫自己守好底限，不能連帶答應一些看似小事的雜務，這些後來都會被成巨大的負擔，跟被找麻煩的主因，說清楚，推掉不該推的、不隨口答應，你得相信不需額外多承擔，你的能力也足以在職場發光。

愛情：單身者桃花旺盛，多是從職場、或是看到你亮眼、樂於助人的特質來的，他們會以一種模糊的方式接近你，藉由工作、或是各種需要幫忙的事，看似動機單純，但這就是對感情的試探，如果真想促成，也得多觀察對方的動機，因為對方對於是否真的喜歡你，或只是需要找個人依賴；

這樣的機會不易成立，除非五號人自己願意點破、引導對方，才比較可能往戀情發展。

有伴侶者跟另一半感情進入穩定期，多數時間，雙方都可以和平且愉快的交流，但都僅限於日常瑣事，譬如約會行程、日常金錢支付、身體上的互動等「有形、看得到摸得到」這類現實事務的討論，在這裡會覺得兩人很有共識；

但進到這個階段，就會更在意心靈交流的深度，到這邊就會感到明顯卡住了，好像很難再多交流感受，雙方都易出現不滿、覺得受困，這將是本週期待雙方認真探索的問題。

訊息指引：聖杯侍者(R)＋權杖皇后

命運正往任何你期待的方向前進，只待你給出明確的指令，

至於那些擔心的，都不需要擔心，

不放進考慮裡的，就不會出現在尚未到來的明天裡。

生命靈數6 ／ 1宮．天秤．太陽

整體運勢：六號人的心境穩定，懂得放下不必要的執著，所以即便在人際關係的運勢不算好、溝通經常不在常軌上的本週期，也沒能困擾到你，懂得適時的拉遠距離，完整的發揮了自我調節的超能力；

在財務上本業、跟額外的收入都不少，想追錢的動力提升，會讓六號人充滿靈感，不管是短期投資、或是找到新的賺錢管道，這段時間的機會都會比平常更多，期待收入往上提升的話，十一月努力研究、打開天線就有收獲。

工作／學習狀況：在專業上需要找出自己的秩序、建立一套能夠照章辦事的規範，本週期與他人的配合易起糾紛，在團隊工作者，總有種沒辦法協調好大家意見的感覺，意見雖不會直接被駁回，但消極抵抗、拖延的狀況，會拖累你的進度，六號人期待的大家自動自發、好來好去的劇情，是不會上演的；

所以比起等待跟尊重所有意見，用明快的態度、在眾人搖擺時直接下決定，才是善待自己、進度、還有眾人的解方，本週期工作的抱怨難免，但你的選擇，可以決定最終是停在原地，或是有滿意的成果產出。

愛情：單身者在這個月得對網路、遠距的交友方式保持距離，在容易遇到怪人或被詐騙的這段時間，單身算是一種幸運，如果希望拓展交友圈，那麼在熟悉、日常能見到面的環境較有機會，但也很難避免交流不順、各說各話、或是被過度依賴情勒的劇情，這是個考驗界線的週期，要進入戀情之前，在這些奇特經驗中練習防禦，才是本月的正經事。

有伴侶者在關係中，難以避免會被對方情緒勒索，伴侶期待的是更有溫度的互動，就算是吵架、或討論比較負面的問題都好，爭吵跟對方對你的不滿，起火點就是「你太完美了」，對任何事似乎總有個官方說法，只展現正面形象，對方在低潮時你就略過討論，這種寂寞的感覺讓對方處處找你麻煩，面對不愉快，比起安撫，本週期的你更需要放下偶包，真誠面對對方提出的尖銳提問、敏感問題，這樣的交流對這段感情的穩定才有意義。

訊息指引：權杖五＋惡魔

紛擾的一切無法被以一己之力釐清，放下全拿的野心，得先保全自己，

先有了拿在手裡的穩定，它才是承擔得起更多的根基。

生命靈數7 ／ 10宮．射手．海王星

整體運勢：在各方面易被誤解，於是需要大量對外澄清的本週期，就算是你認為很基本、大家該有的認知，被曲解的機率還是高於日常，所幸這段時間的七號人，能夠發揮就事論事的精神，所有事情只是需要多幾個步驟、繞一點路，但最終都能回到安穩的秩序中；

難以避免的小人不少，但你能一眼就看出他們的攻擊是無差別的，跟你做了什麼、是什麼一點關係也沒有，也是因為這樣，你只要正面回應，都可以安全過關，十一月的你不但能幫自己解決危機，也會是別人的救命稻草，能弭平爭執與危機。

工作／學習狀況：對於日常事務，似乎都只能被動接招，原本預定的行程跟進度都只是擺著當參考用而已，事實上就是有很多突發、額外衍生的狀況要解決，這些都會排擠掉原有的安排；

過去處理過的工作，也可能臨時被發現有錯誤，而需要重新再整理一次，年末回顧的概念，除了自己份內的缺失修正之外，也有較高機率需要支援他人，做同樣的錯誤盤整、進度補全，雖然原定往前推行的計畫受阻，但在回顧修復上，能得到亮眼的成果，工作運當然算好，只是不在一般的想像範圍內罷了。

愛情：單身者比起新戀情，這段時間需要花更多的時間在清創上，跟外界的互動，環境中的混亂，都會讓你回顧起過往、或是更早期在原生家庭的舊傷，一如本週期「重新整理」的氣氛，雖然沒有新的機會，但這段時間若整理得當，過去總在感情中付出過多而受傷的問題，往後發生的機率能有效降低。

有伴侶者，另一半接收不太到你的指令，雖然有聽，但似乎無法深入的消化理解，多數狀況是你說一動、對方就只動那一下而已，像是對牛彈琴般，所以七號人會需要花更多的時間，跟對方溝（吵）通（架）；

既然多次說明難以避免，七號人能幫自己的部份，就是把話說的完整透徹，別以為對方「應該知道」，因為實際上他「應該不知道」，一次講完，會減少很多生氣的機會。

訊息指引：權杖九＋隱者

沒有什麼都必須一肩擔起，累了，當然可以隨時轉身離去，

需要獨處，空出更多更多的餘裕喘息。

生命靈數8 ／ 3宮．牡羊．南交點

整體運勢：壞事與好事兩個極端交互發生，在合約、或是跟單一人的互動上，在剛關係剛開始、或月初時，是相當順利愉快的，但八號人得把持好自己的心跟態度，因為在順利中，得慎防一不小心可能就忘了份際，說出不得體的話；

這是需要多想三秒再行動跟開口的月份，一時嘴快就容易引發爭執，比起平常更需要好好說、慢慢說，才不會讓脫口而出的話傷人也傷己，本週期的交通不順機率也高於平日，得保留更多時間餘裕，才不會因搶快而有意外、或是財務損失。

工作／學習狀況：在專業跟學習上，這段時間的效率極高，能夠快速的完成份內的事，不過在快中卻遺落了很多細節，其實無論快慢，這段時間的工作成果都是好的，最終的總分不會改變；

所以一開始完成得快，確實會得到眾人或合作對象的認可，但如果沒有再回過頭去確認細節，就很可能讓起初得到的高分，因為失誤往下扣分。

比起從高分往下扣，稍慢一點、以缺失較少的路徑得到那個分數，對你自己跟他人的觀感，都會是更舒服的。

愛情：單身者在舒適圈中，會有些讓你覺得相處起來舒服的人，但這些都不會是現況可以發展成戀情的對象，對八號人來說，卻很容易把這些相處愉快的友情，誤認成是「我這樣就有在社交了」，而錯失找到正確對象的機會，這段時間需要的是跨出原社交圈、或是釋放出明確的訊號，你的電波得對外，才有被看到的機會。

有伴侶者在關係中能得到伴侶的尊重，對方善解人意，所以給了你很多方便，但不代表對方不求回報，他也期待你的主動，只是用先付出的方式，希望你也能跟上，不過八號人似乎把這當成是一種日常，對方做一點，你也回一點，只在禮尚往來的範圍，這會讓伴侶因為付出、卻等不到更多主動而發怒；

所以別再說「不知道為什麼他就生氣了」，這就是這段時間爭吵較多的主因，你得有更多主動跟主導，而不是被動的給出反應。

訊息指引：權杖一＋寶劍十

只需留下明快與果斷，太多雜亂的想像都該從腦海裡被刪去，

此刻不需要那些揣測，不需要多慮。

生命靈數9 ／ 12宮．巨蟹．火星

整體運勢： 脫離停滯期，多數的事情都動起來了，本週期是受到幸運之神眷顧的，進帳穩定且後勢看好，不過你似乎還困在自己的焦慮感中，不容易意識到事情已經轉順了，總把更多焦點放在不可控、失望的部份，如果能放下過亢的控制慾，不執著每個步驟都要照你預想的進行，那會比較能跟現況的順利連上線，讓心情得以平緩下來；

十一月的變動迅速，且很難一切依規畫好的進行，過程看似不順，但最終你會發現，被強制變更的方案，似乎比原訂的更好。

工作／學習狀況：在專業上穩定經營，個人形象受肯定，但也會因為被眾人過度矚目而綁手綁腳，被迫只能說些社交語言，詞不達意讓九號人心情煩躁，但這就是跟這段時間的順利綁在一起、需要連帶承擔的壓力；

本週期會有很多有用的資訊湧入，也會有新的機會、他人的主動邀約，只需被動接受、篩選想要的，比較多的問題出在社交或溝通上，如果不能說想說的，那就盡可能避免說，把焦點放在工作本身，就能感覺到一切可控且順利。

愛情：單身者本週期有許多新的機會上門，社交運勢強旺，到你可能會有點煩的程度，礙於種種限制無法說出真心話，有種蒼蠅太多趕不走的無奈，但如果能忍耐一下，多點耐性去周旋，能有新選擇總是好的，十一月的社交就像是淘金的過程，雖然雜質很多，但偶爾也會有寶藏，只留待有心人。

有伴侶者在關係中，進入不穩定的週期，上述社交跟溝通不可控的範圍，也包含了你的對象，對方在這段時間中，確實會更需要你加倍用力的確認心意、還有各種想法，但他卻經常沒有做出適當的反應，太慢或錯誤，都會讓九號人有種想放生的衝動，如果不想自己就是那個選擇切斷的人，那在感情中，不要太努力，就是你能做的最大努力。

訊息指引：戀人＋寶劍九(R)

本來擔心的，都不需再擔心，未來不會往你種種憂慮的想像前進，

只管捨下痛苦的那些，它無法被帶進未來裡。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。