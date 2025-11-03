唐綺陽星座運勢週報：隱藏事件將公諸於世！獅子感情有新火花、天秤職場責任重大

星象影響：木土三分相、火星進射手、金星進天蠍、天王星退回金牛

本週木土三分相，隱藏事件公諸於世，成為社會大眾議論焦點，產生社會性事件。週二火星進射手，射手座火紅，高知識份子受推崇，或太囂張自大者有機會被修理。週五金星進天蠍，天蠍座受到善待，優點易被看見，投資理財面也傳來好消息，大眾對性別議題變得友善。週六天王星退回金牛，金牛座為改變蓄勢待發，人際變動趨緩，但需留意金融動盪。

12星座個別影響：

金牛：資源較匱乏需提前準備；感情疏遠亦需改進

巨蟹：因標準過高導致不順心；感情別受困於情緒

處女：直覺不妙可認真看待；感情不合需深層挖掘

魔羯：合作或夥伴恐出現變化；感情裂痕理智處理

牡羊：工作與熟人合作更順暢；感情展現居家魅力

雙子：工作建議需按計畫進行；感情心意將明朗化

水瓶：工作機會出現選擇困難；感情時間總對不上

雙魚：突發狀況別排斥；感情來點新鮮感更顯魅力

獅子：有新鮮感會更有表現；感情與新對象有火花

天秤：責任重大會有點辛苦；感情停滯需主動突破

天蠍：工作展現企圖心；感情桃花取決於自身狀態

射手：週二前工作放慢步調；感情相信直覺找答案

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。