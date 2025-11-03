本周「血型+生肖」財運TOP5！AB型1動物「運勢爆發」：滿滿錢財入袋

快訊

財運示意圖。圖／AI生成
在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好把握，就能夠升職加薪，有人則是保持專業態度，就能快速豐厚自己的荷包，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬蛇

辛苦工作的上班族，常常只能埋頭苦幹，卻不知道何時能有出頭天，如果你是一般上班族，本周會有一個不錯的機緣，在這段時間裡，有可能會有出差的機會，或是接受新工作項目，需要受訓的情況，請一定要好好把握，努力認真，屆時就有脫胎換骨，升職加薪的機會。

第四名：血型A型+生肖屬雞

許多國人都喜愛養寵物，如果你的工作是專門照顧服務這些毛小孩，例如寵物美容、寵物食用品或獸醫等，本周的運勢非常不錯，在這段時間裡，能受到許多客戶的青睞，紛紛前來消費，請多用親和力，多與客人拉近關係，就能受到好評，隨之而來的就是滿滿錢財流入口袋中。

第三名：血型O型+生肖屬虎

美麗的事物總是沒有極限，一定能夠好上加好，沒有頂點，如果你的工作和醫美相關，例如整形醫師、醫美業務等，本周財運開始上升，在這段時間裡，能夠透過既有客戶的介紹，迎接許多新客人，只要保持專業態度，提供最適合的建議，就能接下許多訂單，快速豐厚自己的荷包。

第二名：血型B型+生肖屬鼠

設計是門藝術，需要強大的腦力，不斷推陳出新，才能吸引眾人的目光和喜愛，如果你是設計師，例如程式、服裝、室內外等設計工作，本周將會是辛苦工作的一周，在這段時間裡，會接下許多案件，你只需保持平靜，自然會有源源不斷的靈感，不僅能讓客戶滿意，也讓財庫更加飽滿。

第一名：血型AB型+生肖屬猴

在科技日新月異下，3C產品的需求量大增，已經與生活密不可分，如果你是販售電腦相關產品，例如筆電、桌上型電腦或平板等，本周的財運大爆發，在這段時間裡，有機會遇到大量團購的訂單，請做好服務品質，以及保持產品良率，就能順利讓滿滿錢財進入口袋中。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 生肖 設計師 寵物

