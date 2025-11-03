7日立冬禁忌一次看 命理師示警2生肖小心車關、顧身體

11月7日是節氣「立冬」，命理師柯柏成提醒，立冬起氣溫驟降，應避免太早出門、暴飲暴食、淋雨、情緒激動與劇烈運動等5大禁忌，點名蛇、虎2生肖注意身體健康、小心車關，生肖雞則走大運，易遇貴人相助，欠業績可趁年底衝一波。

柯柏成指出，「立冬」就是冬天正式開始，而今年立冬在本周五（7日），也就是農曆九月十八的12時03分48秒交節氣，提醒民眾立冬當天有應避免太早出門、暴飲暴食、淋雨、情緒激動、劇烈運動等5大禁忌，且因天氣轉寒記得關心長輩。

由於，立冬氣溫開始驟降，太早出門易受寒氣侵襲，老人和體弱者更要注意；補冬適可而止，勿增加腸胃負擔；立冬淋雨易生病感冒會損害運勢，出門帶傘以防萬一；冬天宜「養藏」，劇烈運動和情緒大起大落太消耗體力，不利於陽氣潛藏。

柯柏成也點名蛇、虎2生肖應注意，他說，生肖蛇正值本命年，整體運勢起伏較大，所想計畫常會被半路攔截，做事宜有備案；若又剛好落在農曆十月出生，容易感到疲勞，務必維持正常作息，留意心血管、眼睛及過勞問題，小心交通車關。

生肖虎則與流年形成「寅巳相刑」，因此在立冬這個節氣，需特別留意關節、筋骨痠痛和神經系統方面等不適，避免劇烈運動造成的傷害。

不過，生肖雞可望從立冬開始走好運，容易遇到貴人相助，要是今年業績還沒達標的，不要待在辦公室等業績上門，可以趁年底前主動出擊衝一波，尤其在有簽約的場合記得帶顆材質好一點的個人印章可以增加簽約率，只要多勞就能多得。