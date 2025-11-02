快訊

三生肖11月上旬貴人運爆發 屬兔掌握投資與副業方向、屬鼠將下重大決策

聯合新聞網／ 綜合報導
2025年已進入11月，隨著節氣轉換與能量變化，《搜狐網》運勢專欄指出，生肖兔、鼠、羊將迎來貴人相助的黃金時期。圖／ingimage
2025年已進入11月，隨著節氣轉換與能量變化，《搜狐網運勢專欄指出，生肖兔、鼠、羊將迎來貴人相助的黃金時期，在財運、事業與生活方面都有望出現轉機。屬兔者財星高照、合作良機湧現；屬鼠者智慧貴人現身、助力決策突破；屬羊者則在家人與合作圈中獲得穩定支持，整體運勢回暖順暢。

生肖兔

11月上旬，屬兔的人財氣強勁，容易獲得外部合作與人脈機會，由於財星臨身、思路清晰，做決策時能更理性，也較能把握商機。朋友、同事或前輩可能主動釋出合作訊息，甚至推薦投資或副業方向，讓屬兔者在貴人提攜下順利開展財源。這段期間建議多交流、拓展關係圈，機會往往藏在互動之中，財運與貴人助力將同步到位。

生肖鼠

屬鼠者近期智慧能量高漲，思考靈敏，容易吸引智慧型貴人出現，可能是在職場中經驗豐富的前輩、導師或技術專家，他們的建議能幫助你在關鍵時刻看清方向、避開風險，若能主動學習新技能或拓展專業知識，將進一步提升實力，為後續的職涯發展奠下基礎。11月上旬也是適合做出重大決策的時期，貴人會在你最需要時給出關鍵指點。

生肖羊

屬羊的人本月將得到穩定支援，特別容易遇到默默幫助你的長輩、合作夥伴或朋友，無論是財務壓力或人際問題，貴人都能在背後協助你理清思緒、穩定局勢。事業方面，有助力讓計畫順利推進；生活上，也能感受到更多安全感。11月上旬宜維持穩健步調，不躁進、不拖延，就能讓好運持續累積，迎來安穩踏實的成長期。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

生肖 運勢 搜狐網 迷信 職場

