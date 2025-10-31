不就醫只拜神…阿伯癌末才知！靈學老師：神明點燈但「路得自己走」

我有個認識多年的老朋友，是神明那種把信仰當成全部依靠的人。從年輕開始，只要是廟裡的法會或活動，他總是參加得比任何人都積極。

他堅信，只要虔誠拜神，神明一定會保佑他平安健康。

他常說：「我哪需要看醫生，神明會幫我！」(這句話他已經說了幾十年)無論身體有什麼不舒服，他都硬撐，完全不願意看醫生，讓家人聽了不知有多頭痛。

一開始他身體出現些微小症狀，家裡人怎麼勸都沒用：「你還是去看看醫生吧，神明也希望你健健康康啊！」

他卻笑笑說：「放心啦，我自己身體最清楚。」好像什麼問題都不是事，只要心夠虔誠，病痛就能自然消失。

但後來，他的身體狀況開始明顯出問題了，體重驟降，經常覺得疲倦，胃口也變得很差。家人急了，兒子更是一直勸他：「爸，你真的該去檢查一下，神明也有提醒你要多注意腸胃啊！」但他還是嘴硬：「沒事啦，只是最近胃口不好而已。」

直到有一天，他突然感到劇烈疼痛，整個人癱在地上！家人嚇壞了，趕緊打電話叫救護車。送到醫院一檢查，醫生沉重地告訴他們：「已經是大腸癌末期了…。」

聽到這消息，大家都愣住了，完全不敢相信事情會變得這麼嚴重，躺在病床上的他，痛苦地看著家人，滿臉疑惑地說：「我這麼虔誠，為什麼神明沒有救我？」

接下來的日子，親朋好友輪流去探望他，看著他身上插滿管子，經歷各種治療，身體早已被病痛折磨得不成人樣，即使醫生盡力，仍無法挽回他的生命，最後他還是離開了。

這件事後，許多朋友都嚇醒了。有些人原本也是「鐵齒」，不相信醫生、硬撐著不肯檢查。看到老朋友的遭遇後，才真正清醒過來，後來，那些朋友紛紛都跑去做健康檢查，有人還真的檢查出早期病變，幸好及時治療，才沒有讓情況惡化。

我也常常提醒自己，信仰能帶來力量，但它不是逃避的藉口。我們的責任是照顧好身體、過好生活，這才是真正對得起神明的庇佑。

雖然我經常在網路上分享前世因果的故事，也見證過不少神蹟，但說真的，我有時也會擔心，有些人會過度迷信，以為只要虔誠拜神，就能避開所有災難和病痛，結果卻忽視了眼前該處理的問題，反而讓事情變得更嚴重…。

就像我那位朋友，錯失了治療的黃金時機，最終留下無法挽回的遺憾。 《看不見的事，靈學老師林阿嫂幫你問》。圖／台灣東販提供

所以我常跟大家說，身體有問題，就是要先去看醫生，該檢查就檢查，該治療就治療，實在沒辦法了，再來找靈學的幫忙也不遲。

這就是我常說的：「也要神，也要人。」

神明會給我們指引沒錯，但路怎麼走，還是要靠自己去決定，祂們會在前方點亮燈，給我們面對困難的勇氣，但人間的力量我們也不能忽略。

病痛不能拖，身體顧好，這才是真正對自己、對家人負責。

(本文摘錄自《看不見的事，靈學老師林阿嫂幫你問》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。