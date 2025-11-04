逼隔絕親友、神佛幫消業障、檢查身體私密處淨化…「這些話術」就是信仰詐騙

以人性脆弱為隙的信仰詐騙

人啊，總是有脆弱的時候，想要一條出路，想要一點指引，偏偏就在這種時候，有人遇上了一隻披著羊皮的狼，精心設計一套騙局，要把你吃乾抹淨。你信任他，甚至覺得他能讓你脫離苦海，結果呢？沒多久，他就開始恐嚇你，不跟他買符咒你就會遇到車關，然後一點一滴把你的錢掏走。唉，我常想，這些人真是太可惡！

我要說，神佛不會貪圖我們的錢財，祂們教我們的是善念和智慧，是要讓我們自己有力量去面對人生的風浪，而不是用「你給我多少錢，我才保你平安」這種話來恐嚇你。偏偏這些信仰詐騙，往往就在我們身邊，有時是以宗教團體的名義(實質上是邪教)，有時甚至是我們身邊親近的人。

他們是怎麼一步步得到你的信任，摧毀你的心靈呢？我總結了三個常見的手法，希望能幫助大家保持警覺！

1.利用被害人對神的信仰操弄人心：

這類騙子會扭曲宗教教義，讓你覺得必須完全聽從他的話，讓你相信加入他們是「被神選中的恩典」，如果不順從，就是對神的不敬。他們常說：「我們的相遇一切都是神的安排，如果你不相信我，就辜負了神的好意。」、「只有跟著我的話做，你才能得到神的庇佑。」

真正的佛法，不會強迫人盲目追隨，也不會要求絕對服從。我們與神佛的連結在於「心」，最重要的是善待自己、也善待他人，而不是透過別人的話來確認我們的信仰。

2.利用恐懼與愧疚操控被害人：

他們很善於操縱人心的愧疚感和恐懼心態，藉此控制信徒，讓他們害怕離開。

例如：「我們這裡的每一位成員都非常珍惜你，拒絕我們會讓大家都很失望。」、「你業障非常重，如果不破財消災，你一定會家破人亡。」、「跟著我們可以讓你脫離業障，離開後你會受到報應，會下地獄的…」

3.孤立被害人，切斷與外界的連結：

他們會用話術，不讓你去接觸外界資訊，或是限制你跟家人朋友的交流，讓你對外界產生懷疑或敵意，目的就是要孤立你，讓他們成為你唯一的依靠。像是：「不要告訴別人，他們不會理解你，他們只會妨礙你，只有我會懂你。」、「外面的資訊都是不必要的干擾，看電視、用網路，都只會阻礙你的修行。」

我們要知道，真正的佛法會鼓勵你在人際關係中學習與成長，增進智慧，讓心靈更加寬廣，而不是更封閉。

遇到任何越界行為，請保持警覺！只要讓你感到「超過正常身體界線」的行為，就要小心並提高警覺，常見的手法包括觸碰你的身體比較私密的部位。像是藉口說：「我是在幫你檢查身體。」、「我是在幫你加持、治療，神是在淨化你！」、「鬼跑到這裡了…我是在幫你驅鬼！」

讓你對自己的感覺產生懷疑，甚至覺得，或許只是我自己小題大做吧？他們也常用一些冠冕堂皇的詞彙，比如「秘傳灌頂」或「甘露」，將自己包裝成「大師」，用這些話術欺騙信眾。

真正的佛法，是眾生平等的

真正的信仰，不會要求你去做讓自己覺得不舒服的事情。佛法是讓我們找到自己的力量與智慧，教我們自己解脫煩惱、看清真相，而不是依賴誰或什麼所謂的﹁高人﹂來拯救我們。

修行不是崇拜某個人，也不是聽從誰的指示，而是尊重自己，也尊重他人。我們心中都有一顆明亮的佛心，每個人都能找到屬於自己的平靜和力量，那種平等的愛和慈悲，才是佛法的本質。面對任何違背我們心意的事情，請保持警惕，聆聽內心的聲音，因為真正的信仰會讓我們獲得自由與平靜，而不是恐懼與痛苦。 《看不見的事，靈學老師林阿嫂幫你問》。圖／台灣東販提供

信仰是讓人活下去、走下去的力量，可一旦清醒過來，發現原來支撐我們走下去的依靠竟然都是虛假的，這種打擊，真的是可以摧毀掉一個人身心靈，想到這些受騙的人，我內心真的很難過，心疼這對姐妹，還有替她擔心的朋友，也因此，我更想提醒大家：世上確實存在這種打著宗教名義的騙局，希望大家提高警覺，不要受騙上當了！

(本文摘錄自《看不見的事，靈學老師林阿嫂幫你問》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。