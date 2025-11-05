人生徬徨…我該拜哪位神明？靈學老師勸多往大廟走「這件事是答案」

如何挑選自己的主神？

很多人常來問我：「阿嫂，我有修佛的因緣嗎？」「我的主神到底是誰？」「我應該拜哪一尊神明才對？」其實，大家都是希望能跟神佛建立一份特別的緣分，這樣在遇到困難時，能得到更多的幫助和力量，知道自己有靠山，心裡會更踏實。

什麼是主神？

簡單來說，主神就是「跟你最有緣的那一位神明」。

祂不一定是你最常拜的，也不一定是自家裡供奉的那位；但每當你低潮無助、需要引導時，腦海裡總會浮現祂的形象，或者在你沒注意的時候，祂早已默默出手幫你一把。有些人靠近某尊神明時，會莫名想哭；有些人從小就常夢到某位神佛就是在提醒你：你跟這尊神佛，很有緣份。

拜對神明，路會更順

我曾經接待過一位年輕人，他因為找工作找得很迷惘，而來找我問事，想知道下一步該怎麼走。一查他的前世因果，我驚訝地發現，他累世竟是包公身邊辦案的文官！

我告訴他：「你跟包公很有緣，工作上的事不妨多去拜拜包公，祂會給你一些暗中的指引。」

他聽進去了，甚至特地從北部跑去雲林拜包公廟。沒想到一週後，他就傳訊息來說，那家他一直夢想進入的公司，錄取他了！

每個人的「暗貴人」都不一樣，有的是觀音菩薩，有的是文昌帝君，也可能是媽祖或城隍爺，當然，拜任何神明都會有幫助，但若能拜對主神，那份助力就會更加明顯與直接。

我喜歡很多尊神佛，這樣可以嗎？有信徒曾問：「阿嫂，我很喜歡觀音，也很愛媽祖，這樣會不會太雜？可以都拜嗎？」當然可以！

有些人去媽祖廟會特別安心，有時又夢到觀音菩薩來看他；甚至有人命格適合修佛法，但心裡偏偏對道教的神明特別有感，這些都很正常，真的不用擔心，很多人不只夢過一尊神佛，像是觀音、媽祖、濟公、地藏王︙︙這些出現在你夢裡或生命裡的神明，未必都是你的主神，但每一位出現，都是一份緣分，所以不用擔心拜太多或搞不清楚，能感受到神佛的照顧，本身就是很大的福氣了！

怎麼找到自己的主神？

最簡單的方法就是多往大廟走，你的心會告訴你答案。不必刻意思考，順著感覺去走，慢慢逛、慢慢看，自己親身感受，哪一間廟讓你感到安心？哪裡讓你一踏進去就捨不得離開？哪裡讓你忍不住想多待一會兒？那裡，就是答案。

《看不見的事，靈學老師林阿嫂幫你問》。圖／台灣東販提供

緣分不是等出來的，是走出來的

有些人會擔心：「我去過很多大廟，但都沒什麼感覺，是不是我沒有主神？」

不用太焦急，主神的緣分，有的是累世結下來的，有的可能是這輩子才剛剛開始培養。你可以現在開始行動，主動去廟裡走走、唸唸神佛的聖號、跟祂們說說心裡的話。不用怕自己不夠虔誠，也不用擔心慢了一步，你願意踏出第一步，神佛就會走近你三步，只要你願意，這份緣就會開始延續，因為神佛從來不曾離開，祂們一直都在。

(本文摘錄自《看不見的事，靈學老師林阿嫂幫你問》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)

