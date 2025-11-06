放天燈寫下心願？通靈老師掛保證：神明真的能收到

天燈上的願望，神明真的會收到嗎？我的答案是：我親眼看過，所以我相信，真的會。

那一年，我大概三十幾歲，和先生還有朋友一起去九份旅遊，走著走著，剛好經過放天燈的地方，大家就順勢買了一個，當作旅程中的一個小樂趣。

其實當下也沒特別想求什麼，就只是輕鬆的心情，想說寫個「身體健康」，圖個吉祥平安，我們點燃天燈，看著它慢慢升空，飄向天空。

結果，就在那一瞬間，我抬頭看見怎麼天上有神明？

一開始我以為自己眼花了，仔細一看，竟然真的有神明站在雲端上，接收著那些飄上來的天燈訊息！

我心裡的第一個反應是：「啊，是真的耶！」

我看到一位男神、一位女神，分別站在天燈的左右兩側，雖然我無法確定祂們是誰，但直覺告訴我，那是玉皇大帝和王母娘娘。

當時我沒有跟任何人說，怕他們覺得我在胡思亂想，但那個畫面，從此深深刻在我心裡，也是從那一刻起，我對「天燈」的感受，變得不一樣了。

它不再只是把願望寫在紙上、飄上天的形式；而是我真切知道聽，有在看，也會盡祂們的力量來幫助我們。

所以，如果你問我：「放天燈真的有用嗎？」

祂們真的有在

我會說：「只要你願意相信，願意用心去寫，那它就不只是一張紙，而是一份真心的祈願。」

也許有一天，當你也抬頭仰望天空時，會發現住你那份深藏在心裡的願望。

有一位溫柔的神明，正靜靜地接住你那份深藏在心裡的願望。

(本文摘錄自《看不見的事，靈學老師林阿嫂幫你問》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。