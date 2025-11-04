快訊

范姜彥豐遭全方位不倫！傳握粿粿、王子「全裸相擁」外遇鐵證

蘋果新款HomePod Touch恐重蹈當年覆轍！外媒曝1原因：可能賣不好

黃仁勳遊說碰壁！川普顧問在川習會前一致反對Blackwell晶片銷陸

聽新聞
0:00 / 0:00

11月12生肖運勢出爐！鼠工作有新機會、虎健康注意、猴財運上升

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

新的月份即將到來，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢

屬鼠人

本月鼠寶寶，在工作上會有新的機會，自己一定要多主動把握，好好努力，有機會證明自己的能力，並得到讚賞，升職加薪。和另一伴的溝通要謹慎，不要太衝動，否則可能會有不愉快的狀況。

屬牛人

本月牛寶寶，容易有疲勞的情況發生，在工作上或生活上，都要有適度的休息，很多事情，不要給自己太大的壓力，尋求他人幫助能更快解決問題。消費上多節制，不要一不小心，就花了太多錢。

屬虎人

本月虎寶寶，正財運很不錯，多在自己的工作上努力，就會得到收穫，如果是固定薪資，則能夠獲得長官的肯定。健康上多注意眼睛的保養，不要用眼過度，否則容易產生眼睛相關的問題。

屬兔人

本月兔寶寶，有些犯小人的情況，凡事多忍讓，不要強出頭，若是他人的紛爭，也不要介入，就能避過麻煩事。在投資上，能夠發現新機會，但還不要太積極，先多了解再做決定不遲。

屬龍人

本月龍寶寶，工作上平穩發展，不要有太多的要求，先默默耕耘，累積自身實力，在往後的日子裡，會有大展身手的時候。有空多清理生活環境，不要太髒亂，以免汙穢的氣場，影響到自身運勢。

屬蛇人

本月蛇寶寶，在感情上，要多與對方連繫感情，多一些溝通交流，不要忽略了對方，否則另一伴或心儀的對象，可能會被別人追走了。工作上較為糊塗，要打起精神，以免犯了不該犯的小錯誤。

本月馬寶寶，工作上一帆風順，如魚得水，在很多時候都會得到正面評價，但是作風要低調，不要太張揚，否則容易遭人忌妒。感情走向平淡的狀況，試著加入一些驚喜，能夠讓雙方更甜蜜。

屬羊人

本月羊寶寶，要多注意人際關係，有時候說者無心，聽者有意，你的一個不謹慎，就可能在言語上得罪或傷害到他人了。本月要多注意情緒控管，有時候太過開心或生氣，就可能會做出不得體的行為。

屬猴人

本月猴寶寶，財運很不錯，有上升的跡象，可以在投資上多留意，或是詢問專業人士，能夠得到有利消息，在投資市場上獲得不錯的收穫。健康上多注意筋骨問題，小心不要扭到了。

屬雞人

本月雞寶寶，頭腦過於複雜，容易胡思亂想，尤其在感情上，要多信任對方，不要太多的懷疑，否則原本好好的戀情，反而因誤會而造成破散。工作上屬於平順，沒有太多問題，一切能夠順心。

屬狗人

本月狗寶寶，有機會遇到不錯的異性，對方也會很有感覺，可以嘗試欲擒故縱，這樣會讓你更具魅力和吸引力。飲食上多節制，可能會因為暴飲暴食，引發腸胃不適，或是體重攀升的情況。

本月豬寶寶，工作上有發展的機緣，尤其是業務或經營生意的人，一定要把握時機，好好努力，絕對會讓你看到非常豐厚的成果。情感上較為黯淡，沒有太多機會，先把心思放在工作上為宜。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

月運勢

延伸閱讀

7日立冬禁忌一次看 命理師示警2生肖小心車關、顧身體

三生肖11月上旬貴人運爆發 屬兔掌握投資與副業方向、屬鼠將下重大決策

2026生肖運勢排行全揭露！雞轉危為安、第一名萬事亨通

五生肖11月運勢全線飛揚 屬馬桃花朵朵開、屬羊正偏財皆旺

相關新聞

立冬禁忌多！忌太早出門、激烈運動、記得食補…「三星座當心舊疾復發」

國曆11月7日(周五)就是節氣立冬，立冬代表冬季的開始，傳統上也有補冬的習慣。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享立冬禁忌與補冬習俗，不可不知。

逼隔絕親友、神佛幫消業障、檢查身體私密處淨化…「這些話術」就是信仰詐騙

我要說，神佛不會貪圖我們的錢財，祂們教我們的是善念和智慧，是要讓我們自己有力量去面對人生的風浪，而不是用「你給我多少錢，我才保你平安」這種話來恐嚇你。偏偏這些信仰詐騙，往往就在我們身邊，有時是以宗教團體的名義(實質上是邪教)，有時甚至是我們身邊親近的人。他們是怎麼一步步得到你的信任，摧毀你的心靈呢？我總結了三個常見的手法，希望能幫助大家保持警覺！

11月12生肖運勢出爐！鼠工作有新機會、虎健康注意、猴財運上升

新的月份即將到來，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

每日星座運勢／金牛對問題進行討論 開口表達需求

2025-11-04牡羊座短評：遇事不夠冷靜，容易衝動。【整體運】投資時不要盲目妄動，否則易掉進別人佈下的陷阱，應多看多想。工作上顯得過於衝動，做事時應先冷靜分析，再進行處理。身體狀況有些不妙，多注意

本周「血型+生肖」財運TOP5！AB型1動物「運勢爆發」：滿滿錢財入袋

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好把握，就能夠升職加薪，有人則是保持專業態度，就能快速豐厚自己的荷包，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：隱藏事件將公諸於世！獅子感情有新火花、天秤職場責任重大

本週木土三分相，隱藏事件公諸於世，成為社會大眾議論焦點，產生社會性事件。週二火星進射手，射手座火紅，高知識份子受推崇，或太囂張自大者有機會被修理。週五金星進天蠍，天蠍座受到善待，優點易被看見，投資理財面也傳來好消息，大眾對性別議題變得友善。週六天王星退回金牛，金牛座為改變蓄勢待發，人際變動趨緩，但需留意金融動盪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。