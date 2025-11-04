11月12生肖運勢出爐！鼠工作有新機會、虎健康注意、猴財運上升

新的月份即將到來，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

屬鼠人

本月鼠寶寶，在工作上會有新的機會，自己一定要多主動把握，好好努力，有機會證明自己的能力，並得到讚賞，升職加薪。和另一伴的溝通要謹慎，不要太衝動，否則可能會有不愉快的狀況。

屬牛人

本月牛寶寶，容易有疲勞的情況發生，在工作上或生活上，都要有適度的休息，很多事情，不要給自己太大的壓力，尋求他人幫助能更快解決問題。消費上多節制，不要一不小心，就花了太多錢。

屬虎人

本月虎寶寶，正財運很不錯，多在自己的工作上努力，就會得到收穫，如果是固定薪資，則能夠獲得長官的肯定。健康上多注意眼睛的保養，不要用眼過度，否則容易產生眼睛相關的問題。

屬兔人

本月兔寶寶，有些犯小人的情況，凡事多忍讓，不要強出頭，若是他人的紛爭，也不要介入，就能避過麻煩事。在投資上，能夠發現新機會，但還不要太積極，先多了解再做決定不遲。

屬龍人

本月龍寶寶，工作上平穩發展，不要有太多的要求，先默默耕耘，累積自身實力，在往後的日子裡，會有大展身手的時候。有空多清理生活環境，不要太髒亂，以免汙穢的氣場，影響到自身運勢。

屬蛇人

本月蛇寶寶，在感情上，要多與對方連繫感情，多一些溝通交流，不要忽略了對方，否則另一伴或心儀的對象，可能會被別人追走了。工作上較為糊塗，要打起精神，以免犯了不該犯的小錯誤。

屬馬人

本月馬寶寶，工作上一帆風順，如魚得水，在很多時候都會得到正面評價，但是作風要低調，不要太張揚，否則容易遭人忌妒。感情走向平淡的狀況，試著加入一些驚喜，能夠讓雙方更甜蜜。

屬羊人

本月羊寶寶，要多注意人際關係，有時候說者無心，聽者有意，你的一個不謹慎，就可能在言語上得罪或傷害到他人了。本月要多注意情緒控管，有時候太過開心或生氣，就可能會做出不得體的行為。

屬猴人

本月猴寶寶，財運很不錯，有上升的跡象，可以在投資上多留意，或是詢問專業人士，能夠得到有利消息，在投資市場上獲得不錯的收穫。健康上多注意筋骨問題，小心不要扭到了。

屬雞人

本月雞寶寶，頭腦過於複雜，容易胡思亂想，尤其在感情上，要多信任對方，不要太多的懷疑，否則原本好好的戀情，反而因誤會而造成破散。工作上屬於平順，沒有太多問題，一切能夠順心。

屬狗人

本月狗寶寶，有機會遇到不錯的異性，對方也會很有感覺，可以嘗試欲擒故縱，這樣會讓你更具魅力和吸引力。飲食上多節制，可能會因為暴飲暴食，引發腸胃不適，或是體重攀升的情況。

屬豬人

本月豬寶寶，工作上有發展的機緣，尤其是業務或經營生意的人，一定要把握時機，好好努力，絕對會讓你看到非常豐厚的成果。情感上較為黯淡，沒有太多機會，先把心思放在工作上為宜。

