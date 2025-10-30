快訊

隧道「裝鬼嚇人」惹爭議 專家：不可以鬼神為戲 會損自身陽氣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
淡江大學管理科學學系博士生潘政鵬說，若有人以「裝鬼嚇人」為樂，從世俗與修行兩面來看，這樣的行為都不妥，「玩笑可以開，但不可以鬼神為戲、以恐懼為樂。」圖／潘政鵬提供
賴姓男子日前開車行經基隆市中山隧道時看到有如「長髮女鬼」畫面，引發「裝鬼嚇人」質疑，警方將岩女等3人依違反社維法函辦。淡江大學管理科學學系博士生、侯硐福隆應妙壇主潘政鵬說，若有人以「裝鬼嚇人」為樂，從世俗與修行兩面來看，這樣的行為都不妥，「玩笑可以開，但不可以鬼神為戲、以恐懼為樂。」

「長髮女鬼」畫面網路貼文後引發熱議，警方調監視器查出是岩姓女子和2名男子共乘一車在隧道內下車，供稱在拍攝影片。岩女留長髮，穿黑色長袍，下車後站在路邊，造成過路人驚嚇，警方製作筆錄後依違反社會秩序維護法處理；在隧道內違規停車，另依道路交通管理處罰款條例製單舉發。

潘政鵬說，近日有人夜間裝扮拍照，誤嚇路人，引起社會議論。

道家有言「敬鬼神而遠之」，鬼神各有其界，人若以戲為樂、以驚嚇為趣，便是擾陰陽、損自身陽氣。

潘政鵬表示，這個事情其實要分兩個層面來看。第一，從人倫和社會角度來說，裝鬼嚇人本身就是一種不尊重別人的行為。有些人可能身體或心理比較敏感，被嚇到可能造成意外或驚嚇過度，這就已經是不妥的事。做人應該以善為本，不該以取笑、嚇人為樂。

第二，從信仰角度來講，鬼神是天地間自然的一部分，有陰有陽，各司其職。拿「鬼」來開玩笑或模仿嚇人，不僅對亡靈不敬，也會讓自己沾染不淨的氣場。論語有云「敬鬼神而遠之」，若行為不當、心念不正，時間久了，確實容易影響自己的運勢與氣場，甚至會引起一些靈界干擾。

潘政鵬指出，所以不論信不信鬼神，敬畏心、善念心都要有。若是因節慶或活動需要扮裝，也應以「表演」、「教育」、「文化」為目的，不可戲謔、不敬。簡單講，嚇人無福、敬人得福；戲鬼不吉、敬鬼得安。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

