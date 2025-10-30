11月星座運勢排行…雙魚、獅子、雙子壓力山大！第一名別害羞就會成功

11月快到了，各個星座的運勢如何呢？命理專家小孟老師在YouTube發佈影片，分享12星座在11月的運勢排行榜，快來看看你排在第幾名吧！

TOP12 雙魚座／工作壓力大 感情找新話題

受到土星逆行影響，本月容易感受到壓力，職場上主管要求也變多，建議留意自己的身心狀況，衡量自身是否能夠應對，不要隨意變動工作。

感情上，容易跟另一半話不投機，建議嘗試新的活動，創造新的話題。

財運方面，雖然很想累積資產，但有時容易情緒性花費，建議要克制消費。

TOP11 牡羊座／工作要有耐心 感情理性溝通

牡羊座工作上容易遇到意見不合的人，溝通上要保持耐心，否則可能引起爭執，影響工作效率。

感情上，容易與另一半爭執，建議要理性溝通，才能找到彼此的平衡點。

財運上容易衝動消費，建議一定要做好財務管控，否則容易成月光族。

TOP10 獅子座／工作適度休息 感情恐變淡

獅子座工作上容易遇到難以溝通的人事物，建議保持耐心應對，工作量變多多，要適時休息，才能讓身心保持平衡。

感情上容易聚少離多，建議要多加經營，否則感情恐淡化掉。

財運上，避免過度樂觀，務必要做好風險管控。

TOP9 雙子座／工作避免衝突 感情不宜猜忌

工作上容易遇到嚴格的上司，要避免產生衝突，影響合作，若想換工作，可經由認識的人牽線介紹，會有好機會。

感情上，與另一半容易產生猜忌，需要更多溝通，才能釐清彼此的需求。

財運上，建議規劃並學習理財。

TOP8 摩羯座／工作挑戰變多 感情甜蜜蜜

工作上容易有人找你麻煩，需要多點耐心，就能解決問題，經過挑戰會成長。

感情上與另一半會很甜蜜，可以一起從事有興趣活動，關係會更穩固。

財運上，對理財有自己想法，只要能自律維持，就能取得不錯的成績。

TOP7 水瓶座／工作當心過勞 和伴侶易冷戰

這月容易過勞，除了做好工作外，也要留意自身身心狀況，如果太疲勞一定要休息，如果想轉職，也能獲得不錯的機會。

感情上，容易與另一半冷戰，建議坦誠交流，才能更加長久。

財運上，容易感受到經濟壓力，建議採取保守的理財方式，比較有安全感。

TOP6 處女座／工作創意滿滿 理財保守為上

工作上適合多與同事與主管分享自己想法，放心說出點子吧！本月也很適合參加課程，增添技能，有助提升信心。

感情上容易因為小事不開心，彼此一定要理性相處，才能順利度過。

財運上，建議保守為上，穩健累積財富，不要有一夜致富的心態。

TOP5 射手座／工作主動開口 旅行感情升溫

工作上容易遇到不錯的貴人，特別是同事，如果需要協助，不妨主動開口，就能得到資源。

感情上，因工作比較忙，容易出現聚少離多的情況，建議安排一些小旅行。

財運上，投資運旺盛，可多留意投資理財的資訊，有機會累積到不少財富。

TOP4 金牛座／工作貴人幫扶 感情世界融洽

工作容易遇到貴人，人脈關係會助你處理想解決的事物，本月也適合進修與學習，可多上課。

感情上跟另一半相處很愉快，偶爾會情緒化，另一半也能包容你。

財運上，想買的東西特別多，要注意控制預算與花費。

TOP3 天蠍座／工作受到矚目 感情多加陪伴

天蠍座本月因工作表現突出而受到矚目，千萬潔身自愛，不恰當的舉動容易被放大檢視，也要把握時機展現自身才能。

感情上，很忙容易忽略另一半，需要讓對方感受到你的關心。

財運上，對投資很有見解，但仍需要做好風險管控，才能穩健累積資產。

TOP2 天秤座／工作能者多勞 感情付出關心

工作上特別忙碌，會花很多時間處理工作，但做好就能獲得肯定，此外如果能把錢運用好，對工作也很有幫助。

情感方面，需要多關心另一半，雖然感情很穩定，但也不能忽略對方。

財運上，建議量力而為，才能維持住財務的穩定。

TOP1 巨蟹座／工作展現自我 感情逐漸升溫

巨蟹座本月木星位於本命宮，會有許多展現自我的機會，不要害羞，在關鍵人物面前更要好好表現，才有機會往上發展。

感情上，雙方感情都在升溫，容易黏在一起，多約會製造獨處的機會。

財運方面，容易聽信他人的話，建議投資前先做功課，才比較安全。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。