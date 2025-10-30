懂察言觀色！「最愛討好人」的4大生肖曝光 深怕別人不開心

快訊

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

在群體生活中，有著各式各樣的人格特性，有些人獨善其身，冷漠孤僻，有些人熱心公益，讓人覺得他們在討好他人，但其實不然，他們心中的真實目的，遠比你想像中的還要特別，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：

熱情大方，待人友善的馬寶寶，常能成為大家的開心果，馬寶寶很懂得察言觀色，能在適合的時候做對的事，說對的話，因為他們很注重自身形象，希望能夠給人帶來好印象，然而這並不是一種虛偽，而是希望融入團隊中，並維持團體裡的良好氣氛，實在是用心良苦，但是馬寶寶也不是一味的好脾氣，對於仗勢的人，馬寶寶也是會強硬對待的。

第三名：兔

仁慈高雅的兔寶寶，性格溫柔體貼，善於照顧他人的情緒，總希望身邊人都能感到安心快樂，兔寶寶的貼心，是一種大愛，與其說他們透過溫暖關懷討好他人，不如說是希望大家都能得到幸福，但也因為這樣，兔寶寶常常會忍氣吞聲，犧牲自己，甚至不懂得去拒絕，如果你的身邊有兔寶寶，一定要善待他們，兔寶寶真的是太善良了。

第三名：狗

率性真誠的狗寶寶，充滿著活力和俠義精神，他們最喜愛幫助他人，常會成為團體裡面不可或缺的機動人物，能夠在任何必要時候，挺身而出，支援其他成員，狗寶寶的這些行為，看似像在討好他人，建立自己的地位，但其實是狗寶寶的忠誠度高，其目的是想要維繫整個團體的凝聚力，並保護他人不受到外界的欺負和傷害，成為群體中的守護者。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

公益 忠誠 善良

