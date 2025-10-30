快訊

防堵非洲豬瘟…機場入境「取消免檢疫通道」 石崇良：一律查核

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

MLB／耶薩維奇前5局狂飆10K 藍鳥砲火凶猛3：1領先道奇

聽新聞
0:00 / 0:00

明天萬聖節...命理師提醒：有7種人不適合扮成「骷髏」跟「鬼」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
明天是萬聖節，命理師楊登嵙分享此節日的華人習俗，圖中為高雄萬聖節22公尺高的大南瓜主燈試燈。圖／高雄市教育局提供
明天是萬聖節，命理師楊登嵙分享此節日的華人習俗，圖中為高雄萬聖節22公尺高的大南瓜主燈試燈。圖／高雄市教育局提供

明天是西洋萬聖節，非中華文化習俗的節日，但不少人仍會在明天應景，裝扮成各種角色，以體驗節慶氣氛，不過命理師楊登嵙提醒，按照習習俗，不是每個人都適合伴成「骷髏頭」或「魔鬼」，若不適合的人扮了，可能引來負面能量與磁場，需多留意。

不適合在萬聖節扮成骷髏或鬼的7種人，分述如下：

一、生肖犯太歲：

今年2025年犯太歲的生肖屬蛇值太歲、屬虎刑太歲，屬豬沖太歲，屬猴害太歲，民俗認為「太歲當頭坐，無喜恐有禍！」犯太歲運勢大多較弱也不好，容易被陰邪靈體干擾，以上4種生肖容易被陰邪干擾。

二、大病未癒：

大病初患或剛痊癒的人，元神耗弱，容易被陰邪靈體入侵。

三、運勢不佳：

運勢不佳是指剛失戀、離婚、生意失敗或失業的人，運勢不佳已經夠慘，如果再扮骷髏人或魔鬼更會招惹靈體，讓衰氣上身。

四、印堂發黑：

印堂是兩眉頭之間的位置，如果該部位有黑氣、晦暗、青筋的話，代表此人在近期時間運勢較弱，遇到危險的機率很高。

五、睡眠不足：

如果睡眠不足又熬夜，精神狀況耗弱，也特別容易被陰邪靈體入侵身體。

六、飲酒人士：

飲完酒，兩眼昏花，精神狀況很差，也特別容易被陰邪靈體干擾而發生憾事。

七、孕婦：

懷孕的婦女身懷六甲，嬰兒在母體內最忌陰陽相衝，靈界陰氣較重，容易影響孕婦及胎兒健康及安全。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

運勢 生肖 睡眠 萬聖節

延伸閱讀

2026生肖運勢排行全揭露！雞轉危為安、第一名萬事亨通

台中消防隊員打撈嬰屍長官給紅包 命理師說紅包是「過運紅」

今九九重陽節陽氣最重 鎮宅、旺財、趕瘟神...民俗密技全公開

23日霜降 留意「春困秋乏」4生肖少吃油炸、提防血光之災

相關新聞

錢潮來襲！2025年11月財運最旺星座出爐 好運連連、正財偏財都開花

進入2025年11月，財運能量全面啟動，整體氣場從停滯轉為活躍，無論正職收入、投資收益或意外之財，都有突破契機。本月最強勢的五大星座將分別展現穩健累積、靈感爆發與行動翻轉的能量，只要順勢而為、掌握節奏，就能迎來實質的財富成長與驚喜收穫。

不靠嚴格管教！「4大生肖」子女最有出息 個個成才、前途無量

都說「虎父無犬子」，孩子的成就往往與父母的教育方式息息相關。「搜狐網」分析，有四個生肖的父母在教育上特別有智慧，不靠嚴厲或運氣，而是用心經營、用行動陪伴，讓孩子個個有出息、前途無量。

明天萬聖節...命理師提醒：有7種人不適合扮成「骷髏」跟「鬼」

明天是西洋萬聖節，非中華文化習俗的節日，但不少人仍會在明天應景，裝扮成各種角色，以體驗節慶氣氛，不過命理師楊登嵙提醒，按...

五星座會手撕出軌伴侶！處女座周揚青冷靜蒐證、獅子座范姜「為尊嚴而戰」

范姜彥豐在IG發長文爆料粿粿出軌王子，看到這件事，我就在想：不同星座被出軌時的反應，真的差超多。 有些人會默默生悶氣，有些人會精心籌劃，有些人會直接爆炸。但有五個星座，我發現他們有個共同點——一旦發現出軌，他們絕對開撕，而且不留活路。

2026生肖運勢排行全揭露！雞轉危為安、第一名萬事亨通

2026年即將到了，各個生肖度過了2025年，運勢上有什麼變化呢？命理專家湯鎮瑋老師在臉書發文，分享2026年生肖的運勢排行榜，快來看看你的生肖排在第幾名吧！

每日星座運勢／牡羊有異性主動示好 不來電別招惹

2025-10-30牡羊座短評：得到愛情的滋潤，人也顯得精神十足。【整體運】情人對你百依百順，讓你有種幸福的滿足感，你也要多為對方付出哦。書到用時方恨少，工作上除了實戰經驗，理論基礎也不能差，雙管齊下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。