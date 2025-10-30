聽新聞
明天萬聖節...命理師提醒：有7種人不適合扮成「骷髏」跟「鬼」
明天是西洋萬聖節，非中華文化習俗的節日，但不少人仍會在明天應景，裝扮成各種角色，以體驗節慶氣氛，不過命理師楊登嵙提醒，按照習習俗，不是每個人都適合伴成「骷髏頭」或「魔鬼」，若不適合的人扮了，可能引來負面能量與磁場，需多留意。
不適合在萬聖節扮成骷髏或鬼的7種人，分述如下：
一、生肖犯太歲：
今年2025年犯太歲的生肖屬蛇值太歲、屬虎刑太歲，屬豬沖太歲，屬猴害太歲，民俗認為「太歲當頭坐，無喜恐有禍！」犯太歲運勢大多較弱也不好，容易被陰邪靈體干擾，以上4種生肖容易被陰邪干擾。
二、大病未癒：
大病初患或剛痊癒的人，元神耗弱，容易被陰邪靈體入侵。
三、運勢不佳：
運勢不佳是指剛失戀、離婚、生意失敗或失業的人，運勢不佳已經夠慘，如果再扮骷髏人或魔鬼更會招惹靈體，讓衰氣上身。
四、印堂發黑：
印堂是兩眉頭之間的位置，如果該部位有黑氣、晦暗、青筋的話，代表此人在近期時間運勢較弱，遇到危險的機率很高。
五、睡眠不足：
如果睡眠不足又熬夜，精神狀況耗弱，也特別容易被陰邪靈體入侵身體。
六、飲酒人士：
飲完酒，兩眼昏花，精神狀況很差，也特別容易被陰邪靈體干擾而發生憾事。
七、孕婦：
懷孕的婦女身懷六甲，嬰兒在母體內最忌陰陽相衝，靈界陰氣較重，容易影響孕婦及胎兒健康及安全。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
