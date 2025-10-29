快訊

五生肖11月運勢全線飛揚 屬馬桃花朵朵開、屬羊正偏財皆旺

聯合新聞網／ 綜合報導
11月即將到來，《搜狐網》指出，五大生肖在事業、財運、愛情、健康運上有望全線飛揚。示意圖／AI生成
11月即將到來，《搜狐網》指出，五大生肖在事業、財運、愛情、健康運上有望全線飛揚。示意圖／AI生成

11月即將到來，《搜狐網指出，五大生肖在事業、財運、愛情健康運上有望全線飛揚，包括屬蛇、馬、羊、猴、雞的朋友，無論是想升職、想脫單，又或是渴望生活重回軌道，都有機會被命運之神特別眷顧。

生肖蛇 事業開啟加速模式

屬蛇的人11月事業運強勢啟動，就像開了「加速模式」，先前遲遲無法突破的難關突然迎刃而解，主管有望交辦屬蛇者主導後續案子，專業實力被全面看見，加上天乙貴人星照拂，貴人提攜、人脈拓展樣樣順利，薪水有望水漲船高。不過醫師建議屬蛇者別光埋頭衝刺，記得維繫人脈、與同事交流，好運更能延續。

生肖馬 魅力爆發桃花盛開

屬馬的人11月魅力大爆發，單身者走到哪都自帶光環，不論是活動場合或朋友介紹，都可能邂逅聊得來的對象；有伴侶者則感情升溫，旅遊約會氛圍愉快，幸福感滿分。屬馬人天性熱情真誠，是能點燃愛情火花的「小太陽」，若遇心動對象，主動一點更容易收穫好結果。

生肖羊 正偏財運雙喜臨門

屬羊的人11月財運亮眼，正財穩中帶升，努力終於獲得回報，獎金、加薪機會大增；若從事業務或銷售，訂單與提成將同步攀升。偏財方面，先前的理財規劃終見成效，甚至有意外之財入袋。屬羊者理財觀念佳，財庫穩固，可趁勢分配部分資金犒賞自己或家人，讓財氣更順。

生肖猴 創新構想引領團隊

屬猴者思維敏捷、創意滿點，11月職場表現出眾，特別適合設計、企劃、行銷等需要靈感的工作，創新構想有望成為團隊突破口，甚至被主管列為典範，也可能因此獲得獎金或外部挖角機會。建議屬猴者保持執行力，才能讓創意真正轉化為成果與金錢

生肖雞 健康改善家庭和樂

屬雞者11月迎來健康與家庭生活雙喜臨門，生活規律、早睡早起，健康狀況明顯改善，而家庭關係也更融洽，親子互動、伴侶感情都比以往更甜。屬雞者以細心體貼維繫家庭，是家中的「暖心角色」，若安排短途旅行或家庭聚會，將能感受更深層的幸福能量。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

