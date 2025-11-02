殺破狼週運勢／摩羯成矚目重要人物 水瓶職場表現優異

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的太陽脫離不良相位的影響，滿月又發生在金錢宮位，某筆分期付款的卡債在此時得以清償，經濟狀況輕鬆許多，有投資習慣的白羊座會將不賺錢的資產處理掉，資產停損。

本週須注意的部分

學業運方面，火星進入學業宮位，與水星合相，受到逆行回金錢宮位的天王星影響，學業繁重，有許多學分要修，但需要靠打工存學費，課業與經濟壓力兩頭燒。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在進入財務宮位的金星，以及在家宅宮位的木星影響，家中會有喜事發生，需要宴請許多親朋好友吃飯，會有一些平時沒往來的親戚出現裝熟，感覺挺討厭的。

健康運方面，太陽與金星齊聚疾厄宮位，當心病毒感染、或是著涼感冒，引發喉嚨發炎，並注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸......等症狀，千萬不可輕忽。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的太陽相位良好，被有好感的朋友告白，兩人彼此已經很了解對方，會試著交往看看，有發展的空間。感情穩定的金牛座，有些不愉快終於雨過天晴，雙方和好如初。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到進入夥伴宮位的金星，以及在溝通宮位的木星影響，主管聽信某些同事的讒言，在職場說出不利於自己的言論，不論怎麼澄清與溝通，都不被接受，覺得被霸淩。

金錢運方面，火星進入財務宮位與即將逆行的水星呈現合相，又受到天王星影響，有許多資金需要先代墊，很怕被虧欠的資金遲遲無法申請下來，經濟狀況也受到影響。有投資習慣的金牛座，標的指數不斷下跌，帳面虧損嚴重。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，與即將逆行的水星呈現合相，火氣較大，容易長痘痘或是嘴破，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時滿月發生在命宮，小心吃壞肚子引發急性腸胃炎。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的太陽相位良好，受到滿月的影響，同時在志業宮位的土星與海王星呈現合相，終於做了決定，跳槽到更有前途的領域發展，心情豁然開朗，目前正把爛攤子交接給過去欺負你的同事。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，與即將逆行的水星合相，並受到天王星影響，與現任情人的溝通總是吵架收場，會跟對方冷戰一陣子。某些雙子座會遇到前任情人，雙方可能再度發生親密關係，會有點暈車。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到進入工作宮位的金星影響，以及與在遠行宮位的冥王星刑剋，為了要出遠門旅行或出差，在外開銷透支，經濟狀況有些捉襟見肘。

遠行運方面，在學業宮位的冥王星受到木星與金星影響，為了要到海外參加一些特殊的活動或是偶像演唱會，不但要花很多錢，還必須在生活機能較不理想的地區住宿。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的太陽相位良好，會被正在曖昧的對象告白，雙方關係明朗化，兩人正式交往，某些巨蟹座終於可以有機會參加偶像的演唱會，心中感到十分興奮愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，與即將逆行的水星呈現合相，並受到逆行回人際關係宮位的天王星影響，職場十分不友善，常常受到霸凌，並把不是該你負擔的工作都丟給你處理。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到在娛樂宮位的金星與在人際關係宮位的天王星影響，在追星、遊戲課金、吃喝玩樂、交際應酬......方面的開銷過大，生活費用捉襟見肘。

健康運方面，火星進入健康宮位，與即將逆行的水星呈現合相，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，火氣較大，容易長痘痘或是嘴破，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，需特別注意身體健康與人身安全。

獅子座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的太陽相位良好，居住空間許多問題都維修好了，並換新了傢俱或是買了新的家電，生活煥然一新。某些獅子座與親人一起聚餐，共享天倫之樂。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，與即將逆行的水星合相，同時受到回到志業宮位的天王星影響，工作與戀情難以平衡，引發情感對象的不滿，已婚的獅子座，因為感情宮位的冥王星受到家宅宮位的金星影響，與另一半家人處不好。

工作運方面，天王星退行回志業宮位，同時滿月發生在志業宮位，受到火星與水星影響，職場經常有突發狀況，需要有緊急應變能力解決，某些獅子座則是因為某些因素，暫時遠距辦公，每天在家或是在咖啡店工作。

金錢運方面，海王星與土星雙雙退行回金錢宮位，要當心各種欺騙個資的話術，盜用你的信用卡資料，造成財務損失。有投資習慣的獅子座，會因為誤信小道消息，反被坑殺，須謹慎投資。

處女座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的太陽相位良好，旅遊都能遇到好天氣，並且玩得十分愉快。某些處女座則是會花好幾天的時間看看大型展覽，或是參加特殊的活動，在其中獲得文化的滋養。

本週須注意的部分

學業運方面，滿月發生在學業宮位，同時天王星退行回學業宮位，不要亂翹課，教授可能突然點名，沒到的人直接當掉。某些處女座，會結束在海外交換學生或留學的學程，回鄉發展。

家宅運方面，在家宅宮位的火星與水星呈現合相，注意居住空間爐火與電器的使用，容易因為設備老舊釀災，某些處女座與親人溝通不良，甚至因此發生嚴重的爭執，非常不愉快。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到進入溝通宮位的金星，以及在人際關係宮位的木星影響，職場十分不友善，總是有一些不利於自己的流言蜚語到處傳播，讓你感到很不愉快。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的太陽相位良好，金星亦進入金錢宮位，工作會獲得額外的加給，手頭較為寬裕，會去品嚐昂貴的美食或是買些奢侈品犒賞自己。滿月發生在財務宮位，有投資習慣的天秤座會在此時出脫標的物，獲利了結。

本週須注意的部分

交通運方面，火星進入交通宮位與即將逆行的水星合相，交通工具故障頻頻，可能要換新車了，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路、或搭乘大眾運輸工具都需注意安全。

工作運方面，在志業宮位的木星受到在金錢宮位的金星，以及在娛樂宮位的冥王星影響，為了參加偶像的演唱會，或是某個大型活動，不惜扣薪翹班也要參與，容易留給上司不好的印象。

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，同時天王星退行回疾厄宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。這段時間當心病毒感染，引發扁桃腺發炎，內分泌的老問題捲土重來，會需要調養一段時間。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，在命宮的太陽相位良好，同時金星進入命宮，在團體中十分討喜，會收到許多朋友餽贈的禮物。某些天蠍座在社群媒體上的發言、上傳的影片突然爆紅，獲得許多流量。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，天王星亦退行回感情宮位，喜歡的人忽冷忽熱，對於這樣的關係感到厭煩，可能會與對方漸行漸遠。感情較穩定的天蠍座，比較容易對情感對象鬧情緒。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與即將逆行的水星呈現合相，會有許多預期外的支出，同時有許多報酬會延遲入帳，造成經濟狀況捉襟見肘。某些天蠍座會接到一筆大額帳單，必須要分期付款攤還。

健康運方面，金星進入命宮，與太陽齊聚，太陽又受到滿月能量影響，當心病毒感染，引發喉嚨發炎，同時留意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸方面的問題，千萬不要輕忽，並需注意吃壞肚子或婦科方面的問題。

射手座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某些事務終於塵埃落定，可卸下重任或是目前的職務，感覺輕鬆許多。某些射手座將手上的工作移交給後繼之人，可離開職場，轉換到新的單位服務。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到木星與金星影響，需特別遵守交通規則，被開罰單的機率較高。當心與人發生行車糾紛，一旦發生交通問題，需花很多時間處理後續，不論走路、或搭乘大眾運輸工具，都需特別注意安全。

健康運方面，火星進入命宮與即將逆行的水星呈現合相，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，火氣較大，容易嘴破或是長痘痘，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

感情運方面，在慾望宮位的木星與秘密宮位的金星，以及傳播宮位的冥王星相位不良，因為好奇心使然，會嘗試用交友軟體，與陌生人發生一夜情，當心惹上爛桃花。某些射手座會買些限制級的刊物，偷偷藏在沒人發現的地方。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽相位良好，同時金星進入人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，在任何場合都會是人們矚目的重要人物，有許多對你抱有好感的人，會和你相互交換聯絡方式。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，天王星亦退行回戀愛宮位，喜歡的人被其他的人橫刀奪愛，戀情生變。感情較為穩定的摩羯座，與情感對象鬧情緒，正在冷戰當中，甚至封鎖對方的訊息。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到在感情宮位的木星，以及在人際關係宮位的金星影響，會花很多錢討好喜歡的人，但對方並不領情。某些摩羯座則是在人際關係方面應酬的開銷較多，使得生活費用捉襟見肘。

學習運方面，在學習宮位的土星和海王星呈現合相，想學習某種新的知識或技能，會遇到較為嚴厲的老師，同時自己在邏輯上跟不上他人，很容易半途而廢，無法跨越障礙。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的太陽相位良好，同時金星進入志業宮位，在職場專業能力表現優異，受到上司的賞識與稱讚。某些水瓶座的業績一支獨秀，客戶都指名要你服務。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，同時天王星亦逆行回家宅宮位，突然要在很短的時間內找到新居搬家，讓你感到很困擾。某些水瓶座的親人鬧情緒，對方會做出奇異的行為抗議。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，與即將逆行的水星合相，走在路上會與昔日有過節的人狹路相逢，覺得很倒霉。某些水瓶座則是被過去的同學或好朋友翻舊帳，似乎需要好好與對方溝通化解。

金錢運方面，土星與海王星合相在金錢宮位，當心被釣魚網站詐騙，不但損失很多血汗錢，帳戶也被凍結。某些水瓶座不必要的開銷太多，必須要砍掉一些支出，改善經濟狀況。

雙魚座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的太陽相位良好，同時金星進入遠行宮位，遠行會選擇較奢華的方式旅遊，住宿高級的旅店，或搭乘遊輪或觀光火車旅行，享受裡頭的設施，以及提供的美食。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，同時天王星亦逆行回交通宮位，交通工具壽終正寢，需要換新車了。出門當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，都須特別注意安全。

工作運方面，火星進入志業宮位，與即將逆行的水星呈現合相，許多事務進行卡關，文件越積越多，卻無法處理。某些雙魚座辦公室重要的電子器材有點故障，害你無法工作。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到遠行宮位的金星與冥王星影響，會吸引異國桃花追求，但你或對方已經有穩定的伴侶，這個人是個爛桃花。感情穩定的雙魚座會暫時與情感對象遠距戀愛一陣子，容易感到寂寞。

