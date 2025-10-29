快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

優雅轉身…四星座分手不糾纏！ 處女刪光合照、他哭完「人生繼續精彩」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為分手後一個人散心示意圖。圖／AI生成
圖為分手後一個人散心示意圖。圖／AI生成

分手了情已逝，有人哭天搶地，難捨難離，也有人優雅轉身、從此不回頭。搜狐網分享，有四個星座天生帶著「高自尊氣場」，分手了絕不死纏爛打，眼淚擦乾就轉身離開。他們用最乾脆的方式告訴對方：「我不屬於過去，我只往前走。」

牡羊座／痛過 人生繼續精彩

牡羊座的愛來得猛烈、去得也乾脆。當感情不對勁，他們的理智比誰都清楚。雖然分手那一刻心裡會痛，但他們轉頭就能去剪頭髮、健身、旅行，馬上把生活過得精彩又熱鬧。對牡羊座來說，糾纏太浪費時間，人生那麼長，不如去愛自己、去追夢。

天蠍座／愛多深 分手多絕決

別以為天蠍多情就會糾纏，錯！他們其實是「斷聯高手」。愛時可以為你赴湯蹈火，但一旦心冷，連訊息都懶得回。他們懂得保護自尊，不想讓任何人看到自己落淚。天蠍的沉默，是最有力量的告別，一句不說，比哭鬧更決絕。

摩羯座／安靜登出 轉身拚事業

摩羯座看似冷靜，其實情感很深，只是他們從不表現出來。當愛走到盡頭，摩羯不鬧、不纏，只靜靜退出對方生活，像風一樣消失。然後把重心放回事業，用成就療傷。別懷疑，他們是真的能在失戀後更成功，因為摩羯最擅長「化痛為能量」。

處女座／刪光照片 開始新生活

處女座的分手方式就像他們的性格——乾淨、理智、不拖泥帶水。愛的時候全力以赴，結束時也能優雅收場。他們會默默整理回憶、刪掉舊照片，然後換上新香水、展開新生活。對處女座來說，放下不是失敗，而是成長的開始。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 分手

延伸閱讀

11月愛情運勢TOP3星座：桃花盛放、關係加速升溫！誰在秋末最容易修成正果？

收斂養氣迎好運！農曆九月「這幾個生肖」能乘勢翻紅

明知故犯「這些星座」戀愛毫無底線…粿粿、王子星座都上榜

忍功一流！3星座一臉和善但脾氣差…金牛壓力鍋、他「只兇自己人」

相關新聞

優雅轉身…四星座分手不糾纏！ 處女刪光合照、他哭完「人生繼續精彩」

分手了情已逝，有人哭天搶地，難捨難離，也有人優雅轉身、從此不回頭。搜狐網分享，有四個星座天生帶著「高自尊氣場」，分手了絕不死纏爛打，眼淚擦乾就轉身離開。他們用最乾脆的方式告訴對方：「我不屬於過去，我只往前走。」

明知故犯「這些星座」戀愛毫無底線…粿粿、王子星座都上榜

最近演藝圈那個三角戀讓我想到一個問題：為什麼有些人明知道會很複雜，還是要往火坑跳？我是說，當小三這種事，不是每個人都不知道會有什麼下場吧？但還是有人覺得「我不一樣」、「我們是真愛」…。明明知道對方有伴，明明知道這樣很不對，但就是覺得「試試看又不會怎樣」。然後事情爆開之後，又一副很無辜的樣子說：我也沒想到會這樣（攤手）。

忍功一流！3星座一臉和善但脾氣差…金牛壓力鍋、他「只兇自己人」

有些人一不順心就暴怒，而有些人表面笑笑的、實際暗潮洶湧。搜狐網分享，三個星座特別能忍，看似好脾氣，其實火氣很大，別人以為他們是好好先生、好好小姐，殊不知早就氣在心裡，一旦爆發，威力驚人。

收斂養氣迎好運！農曆九月「這幾個生肖」能乘勢翻紅

2025年乙巳蛇年農曆九月（國曆2025/10/21～2025/11/19），霜降至，冬天的腳步越來越近，天氣漸冷，萬物凋零。正是收藏之時機，收斂、進補、蓄力，氣運方不會外洩。此月，十二生肖運勢會有何

11月愛情運勢TOP3星座：桃花盛放、關係加速升溫！誰在秋末最容易修成正果？

入冬前的11月，感情節奏從試探轉入「認真經營」：週末聚會、短旅與深度對話，都成為推動關係前進的關鍵場景。單身者靠著自帶話題與行動力脫穎而出；有伴者則以「溝通＋共識」定錨未來。本月愛情運最旺的前三名星座，快來看看你是否上榜！

曾算中柯文哲出事！命理師再斷言「他面相帥沒總統命」：大運已走盡

曾因預測前台北市長柯文哲命運而引發討論的命理師周映君，近日再度分析現任台北市長蔣萬安未來運勢。周映君指出，儘管蔣萬安能力不俗，但運勢上不利，因此她斷言蔣萬安「沒有總統命」，引發外界關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。