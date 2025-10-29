快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

聽新聞
0:00 / 0:00

忍功一流！3星座一臉和善但脾氣差…金牛壓力鍋、他「只兇自己人」

聯合新聞網／ 綜合報導
笑臉迎人示意圖。圖／AI生成
笑臉迎人示意圖。圖／AI生成

有些人一不順心就暴怒，而有些人表面笑笑的、實際暗潮洶湧。搜狐網分享，三個星座特別能忍，看似好脾氣，其實火氣很大，別人以為他們是好好先生、好好小姐，殊不知早就氣在心裡，一旦爆發，威力驚人。

金牛座／忍到極限 全面失控

金牛座天生慢熱又穩重，總給人老實憨厚的印象。朋友覺得他們超好講話、脾氣好到不行，其實那只是表面。他們不是沒火氣，而是選擇不浪費。金牛座的怒氣就像壓力鍋，平時無聲無息，一旦被逼太緊，就會炸出讓人措手不及的火花，連自己都懷疑：「我剛剛是不是太狠了？」

天秤座／表面和諧 內心小劇場

天秤座最怕衝突，總習慣當和事佬，誰的面子都想顧到。為了維持平衡，他們寧願吃虧，也不願撕破臉。只是這種「隱忍」久了，情緒會在心裡積成山，一旦超過臨界點，天秤的爆發力十足。尤其天秤座在意對外人設，壞脾氣多半只留給身邊最親近的另一半和家人。

摩羯座／冷靜氣場 隱性火山

摩羯座外表沉穩理性，看似完全不會生氣，其實只是把情緒收得乾乾淨淨。他們習慣用冷處理應對一切，但那並不代表沒感覺。當摩羯真的爆發時，他們不吵不鬧，卻能用一句話讓全場安靜。那份冷冽的氣場，比吼叫更具殺傷力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

不是小氣是精算！四星座「錢包上鎖」…要他們掏錢比登天還難

這3大星座「只對喜歡的人話超多」金牛回訊慢就慌、天秤深夜聊到手機發燙

3星座最容易遇到感情詐騙！天秤戀愛腦、她「聖母心」爆棚

太優秀反成距離！三星座暗戀者多、追求者少 天蠍氣場超強上榜

相關新聞

忍功一流！3星座一臉和善但脾氣差…金牛壓力鍋、他「只兇自己人」

有些人一不順心就暴怒，而有些人表面笑笑的、實際暗潮洶湧。搜狐網分享，三個星座特別能忍，看似好脾氣，其實火氣很大，別人以為他們是好好先生、好好小姐，殊不知早就氣在心裡，一旦爆發，威力驚人。

收斂養氣迎好運！農曆九月「這幾個生肖」能乘勢翻紅

2025年乙巳蛇年農曆九月（國曆2025/10/21～2025/11/19），霜降至，冬天的腳步越來越近，天氣漸冷，萬物凋零。正是收藏之時機，收斂、進補、蓄力，氣運方不會外洩。此月，十二生肖運勢會有何

11月愛情運勢TOP3星座：桃花盛放、關係加速升溫！誰在秋末最容易修成正果？

入冬前的11月，感情節奏從試探轉入「認真經營」：週末聚會、短旅與深度對話，都成為推動關係前進的關鍵場景。單身者靠著自帶話題與行動力脫穎而出；有伴者則以「溝通＋共識」定錨未來。本月愛情運最旺的前三名星座，快來看看你是否上榜！

曾算中柯文哲出事！命理師再斷言「他面相帥沒總統命」：大運已走盡

曾因預測前台北市長柯文哲命運而引發討論的命理師周映君，近日再度分析現任台北市長蔣萬安未來運勢。周映君指出，儘管蔣萬安能力不俗，但運勢上不利，因此她斷言蔣萬安「沒有總統命」，引發外界關注。

天巫星發威！四生肖秋冬升官發財…蛇走向舞台、他貴人駕到

在紫微斗數中，天巫星是象徵靈動與啟發的吉星，不只帶來升遷機會，更會「被看見」與「被推上舞台」。紫微斗數 一點通 姚本軍 臉書分享，隨著秋冬轉寒，天巫星的能量發威，有四個生肖「能力被召喚」，過去的努力被看見，忽然迎來契機，也有機會升官發財。

重陽節極陽日！12生肖轉運好時機…鼠社交遇貴人、雞中午談判最順

2025年10月29日是「九九重陽節」，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，當天又逢「玄天上帝飛升日」與「哪吒三太子聖誕」，陽氣最盛、吉能最旺。這一天天地氣場交融，是轉運祈福、登高納吉的好時機。老師分享12生肖在強大陽能加持下，各有不同旺點，快把握機會幫自己開運吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。