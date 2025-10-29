聽新聞
忍功一流！3星座一臉和善但脾氣差…金牛壓力鍋、他「只兇自己人」
有些人一不順心就暴怒，而有些人表面笑笑的、實際暗潮洶湧。搜狐網分享，三個星座特別能忍，看似好脾氣，其實火氣很大，別人以為他們是好好先生、好好小姐，殊不知早就氣在心裡，一旦爆發，威力驚人。
金牛座／忍到極限 全面失控
金牛座天生慢熱又穩重，總給人老實憨厚的印象。朋友覺得他們超好講話、脾氣好到不行，其實那只是表面。他們不是沒火氣，而是選擇不浪費。金牛座的怒氣就像壓力鍋，平時無聲無息，一旦被逼太緊，就會炸出讓人措手不及的火花，連自己都懷疑：「我剛剛是不是太狠了？」
天秤座／表面和諧 內心小劇場
天秤座最怕衝突，總習慣當和事佬，誰的面子都想顧到。為了維持平衡，他們寧願吃虧，也不願撕破臉。只是這種「隱忍」久了，情緒會在心裡積成山，一旦超過臨界點，天秤的爆發力十足。尤其天秤座在意對外人設，壞脾氣多半只留給身邊最親近的另一半和家人。
摩羯座／冷靜氣場 隱性火山
摩羯座外表沉穩理性，看似完全不會生氣，其實只是把情緒收得乾乾淨淨。他們習慣用冷處理應對一切，但那並不代表沒感覺。當摩羯真的爆發時，他們不吵不鬧，卻能用一句話讓全場安靜。那份冷冽的氣場，比吼叫更具殺傷力。
