聯合新聞網／ 綜合報導
命理師周映君認為蔣萬安(左二)已經沒總統命。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
曾因預測前台北市長柯文哲命運而引發討論的命理師周映君，近日再度分析現任台北市長蔣萬安未來運勢。周映君指出，儘管蔣萬安能力不俗，但運勢上不利，因此她斷言蔣萬安「沒有總統命」，引發外界關注。

周映君在節目「新聞挖挖哇」中表示，蔣萬安面相帥，是因為正處於有利的大運期。此外，她分析蔣萬安元神屬水，11月出生，使水氣旺盛，「這種人做什麼都順利、賺錢能力強」，展現其事業能力和適應力。

不過，周映君接著指出，蔣萬安接下來的運勢不佳，未來十多年大多是金水運。由於水旺而金再生水，易產生外界壓力和各種挑戰，她認為這樣的運勢使蔣萬安難以勝選總統，即便有貴人相助，整體運勢仍有限。

針對蔣萬安未來參選總統的可能性，周映君表示，2028年選舉已經有其他候選人如盧秀燕、鄭麗文等人角逐，而2032年的機會也不大，「屆時已經沒有那個運了」，暗示他從命理角度看，連任市長相對順利，但挑戰更高政治位階恐有難度。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

收斂養氣迎好運！農曆九月「這幾個生肖」能乘勢翻紅

2025年乙巳蛇年農曆九月（國曆2025/10/21～2025/11/19），霜降至，冬天的腳步越來越近，天氣漸冷，萬物凋零。正是收藏之時機，收斂、進補、蓄力，氣運方不會外洩。此月，十二生肖運勢會有何

11月愛情運勢TOP3星座：桃花盛放、關係加速升溫！誰在秋末最容易修成正果？

入冬前的11月，感情節奏從試探轉入「認真經營」：週末聚會、短旅與深度對話，都成為推動關係前進的關鍵場景。單身者靠著自帶話題與行動力脫穎而出；有伴者則以「溝通＋共識」定錨未來。本月愛情運最旺的前三名星座，快來看看你是否上榜！

曾算中柯文哲出事！命理師再斷言「他面相帥沒總統命」：大運已走盡

曾因預測前台北市長柯文哲命運而引發討論的命理師周映君，近日再度分析現任台北市長蔣萬安未來運勢。周映君指出，儘管蔣萬安能力不俗，但運勢上不利，因此她斷言蔣萬安「沒有總統命」，引發外界關注。

天巫星發威！四生肖秋冬升官發財…蛇走向舞台、他貴人駕到

在紫微斗數中，天巫星是象徵靈動與啟發的吉星，不只帶來升遷機會，更會「被看見」與「被推上舞台」。紫微斗數 一點通 姚本軍 臉書分享，隨著秋冬轉寒，天巫星的能量發威，有四個生肖「能力被召喚」，過去的努力被看見，忽然迎來契機，也有機會升官發財。

重陽節極陽日！12生肖轉運好時機…鼠社交遇貴人、雞中午談判最順

2025年10月29日是「九九重陽節」，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，當天又逢「玄天上帝飛升日」與「哪吒三太子聖誕」，陽氣最盛、吉能最旺。這一天天地氣場交融，是轉運祈福、登高納吉的好時機。老師分享12生肖在強大陽能加持下，各有不同旺點，快把握機會幫自己開運吧！

今九九重陽節陽氣最重 鎮宅、旺財、趕瘟神...民俗密技全公開

今天是農曆九月九日「重陽節」，在中華文化中，重陽節是驅凶避邪之日，命理師楊登嵙分享，今日因陽氣最重，適合淨宅、驅趕瘟神、...

