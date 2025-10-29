曾算中柯文哲出事！命理師再斷言「他面相帥沒總統命」：大運已走盡

曾因預測前台北市長柯文哲命運而引發討論的命理師周映君，近日再度分析現任台北市長蔣萬安未來運勢。周映君指出，儘管蔣萬安能力不俗，但運勢上不利，因此她斷言蔣萬安「沒有總統命」，引發外界關注。

周映君在節目「新聞挖挖哇」中表示，蔣萬安面相帥，是因為正處於有利的大運期。此外，她分析蔣萬安元神屬水，11月出生，使水氣旺盛，「這種人做什麼都順利、賺錢能力強」，展現其事業能力和適應力。

不過，周映君接著指出，蔣萬安接下來的運勢不佳，未來十多年大多是金水運。由於水旺而金再生水，易產生外界壓力和各種挑戰，她認為這樣的運勢使蔣萬安難以勝選總統，即便有貴人相助，整體運勢仍有限。

針對蔣萬安未來參選總統的可能性，周映君表示，2028年選舉已經有其他候選人如盧秀燕、鄭麗文等人角逐，而2032年的機會也不大，「屆時已經沒有那個運了」，暗示他從命理角度看，連任市長相對順利，但挑戰更高政治位階恐有難度。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。