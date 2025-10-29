快訊

非洲豬瘟疫情公布後出國…關鍵「電話看診」王姓獸醫佐回國了

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

聽新聞
0:00 / 0:00

11月愛情運勢TOP3星座：桃花盛放、關係加速升溫！誰在秋末最容易修成正果？

科技紫微網／ 科技紫微網
11月愛情運勢TOP3星座：桃花盛放、關係加速升溫！誰在秋末最容易修成正果？(圖片來源：Shutterstock)
11月愛情運勢TOP3星座：桃花盛放、關係加速升溫！誰在秋末最容易修成正果？(圖片來源：Shutterstock)

入冬前的11月，感情節奏從試探轉入「認真經營」：週末聚會、短旅與深度對話，都成為推動關係前進的關鍵場景。單身者靠著自帶話題與行動力脫穎而出；有伴者則以「溝通＋共識」定錨未來。本月愛情運最旺的前三名星座，快來看看你是否上榜！

TOP 3｜雙子座

單身的雙子座
社交雷達靈敏，聚會上容易被看見的就是你。多主動開話題、展現幽默與觀察力，會吸引條件相近、聊得來的對象。建議把「短旅行／主題活動」當成認識新人的舞台；上旬先擴圈、中旬有心動、下旬適合確認是否互相專心經營。

有伴侶的雙子座
戀愛氣氛濃，安排一趟兩天一夜的小旅行最能拉近心距。若工作有變動或短期分隔，請建立固定的訊息／電話節奏，不計較誰先聯繫；把彼此的焦慮說清楚、說滿，能換來更踏實的安全感。

TOP 2｜射手座

單身的射手座
整體磁場明亮，有「越主動越幸運」的傾向。初入職場者在工作場合結識投緣對象的機率高；學生族則憑才藝與興趣圈冒出頭。中旬後可加碼邀約「一起體驗新鮮事」——桌遊、展演、工作坊都能催化曖昧升溫。

有伴侶的射手座
條件成熟者很適合談婚論嫁！已婚射手可把對未來的育兒／家庭規劃攤開討論，像做專案一樣拆解共識，甜蜜度與安全感同步加分。

TOP 1｜獅子座

單身的獅子座
本月魅力開到滿格！職場也是桃花場，保持專業與親和並進；下旬留意由合作互動延伸的曖昧，別怕被看見你的光。

有伴侶的獅子座
「深度溝通月」。適合花時間談價值觀、金錢與未來規劃，戀愛長跑者可把婚期與流程提上桌；已婚者可聊生育／親密議題以升級默契。唯一提醒：別過度談論其他異性、避免不必要的比較，讓心只對彼此發光。

【延伸閱讀】

他對你是友情或愛情？立刻占卜

【愛得好苦】這段感情該繼續嗎？

科技紫微網

獅子座 單身 射手座

延伸閱讀

從從容容！3星座樂觀面對每一天...牡羊赤子之心、他是小太陽

23日「霜降」告別秋天！四星座運氣差恐破財、第一名身體出狀況

坤達、修杰楷、書偉都有！藝人再爆閃兵…為什麼這幾個星座總在逃避責任？

「3大翻盤星座」獅子、天秤、牡羊運勢爆衝：苦日子掰了 財運、桃花同步飆升

相關新聞

收斂養氣迎好運！農曆九月「這幾個生肖」能乘勢翻紅

2025年乙巳蛇年農曆九月（國曆2025/10/21～2025/11/19），霜降至，冬天的腳步越來越近，天氣漸冷，萬物凋零。正是收藏之時機，收斂、進補、蓄力，氣運方不會外洩。此月，十二生肖運勢會有何

11月愛情運勢TOP3星座：桃花盛放、關係加速升溫！誰在秋末最容易修成正果？

入冬前的11月，感情節奏從試探轉入「認真經營」：週末聚會、短旅與深度對話，都成為推動關係前進的關鍵場景。單身者靠著自帶話題與行動力脫穎而出；有伴者則以「溝通＋共識」定錨未來。本月愛情運最旺的前三名星座，快來看看你是否上榜！

曾算中柯文哲出事！命理師再斷言「他面相帥沒總統命」：大運已走盡

曾因預測前台北市長柯文哲命運而引發討論的命理師周映君，近日再度分析現任台北市長蔣萬安未來運勢。周映君指出，儘管蔣萬安能力不俗，但運勢上不利，因此她斷言蔣萬安「沒有總統命」，引發外界關注。

天巫星發威！四生肖秋冬升官發財…蛇走向舞台、他貴人駕到

在紫微斗數中，天巫星是象徵靈動與啟發的吉星，不只帶來升遷機會，更會「被看見」與「被推上舞台」。紫微斗數 一點通 姚本軍 臉書分享，隨著秋冬轉寒，天巫星的能量發威，有四個生肖「能力被召喚」，過去的努力被看見，忽然迎來契機，也有機會升官發財。

重陽節極陽日！12生肖轉運好時機…鼠社交遇貴人、雞中午談判最順

2025年10月29日是「九九重陽節」，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，當天又逢「玄天上帝飛升日」與「哪吒三太子聖誕」，陽氣最盛、吉能最旺。這一天天地氣場交融，是轉運祈福、登高納吉的好時機。老師分享12生肖在強大陽能加持下，各有不同旺點，快把握機會幫自己開運吧！

今九九重陽節陽氣最重 鎮宅、旺財、趕瘟神...民俗密技全公開

今天是農曆九月九日「重陽節」，在中華文化中，重陽節是驅凶避邪之日，命理師楊登嵙分享，今日因陽氣最重，適合淨宅、驅趕瘟神、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。