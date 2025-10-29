快訊

重陽節極陽日！12生肖轉運好時機…鼠社交遇貴人、雞中午談判最順

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為重陽節登高示意圖。圖／AI生成
圖為重陽節登高示意圖。圖／AI生成

2025年10月29日是「九九重陽節」，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，當天又逢「玄天上帝飛升日」與「哪吒三太子聖誕」，陽氣最盛、吉能最旺。當天天地氣場交融，是轉運祈福、登高納吉的好時機。老師分享12生肖在強大陽能加持下，各有不同旺點，快把握機會幫自己開運吧！

生肖鼠／人緣大旺 貴人臨門

重陽佳節為鼠帶來滿滿社交福氣，特別容易遇到願意提攜的貴人。無論是工作或人際，都能獲得助力。建議勇敢表達想法、主動聯繫合作機會，說出口的願望都有實現的可能。

生肖牛／財運穩健 收穫滿盈

辛未日與生肖牛相合，象徵努力終有回報。投資、合作案有望開花結果，財運穩中帶旺。可整理帳務、規劃財務方向，或在錢包放入金色飾物助旺財氣。

生肖虎／事業衝刺 人氣高漲

重陽的陽剛氣勢助你全力衝刺，特別有利展現領導魅力。適合開會、提案、談合作。上午做決策成功率高，穿紅或橙色服飾能強化自信與氣勢。

生肖兔／感情升溫 心靈安寧

能量柔和穩定，適合修復關係、釋放壓力。與伴侶誤會可化解，單身者有良緣出現。傍晚登高散步，讓心靜下來更能吸引幸福。

生肖龍／權勢增強 名聲漸顯

努力終被看見，可能獲得賞識或升職。宜低調謙虛，早晨向東祈願可旺事業運。與團隊分享成果，福氣更持久。

生肖蛇／智慧覺醒 靈感湧現

靈感湧動、思緒清晰，適合規劃未來或創作。午後靜坐誦經可穩定能量，紫水晶或黑曜石能助眠與提神。

生肖馬／貴氣上升 機遇突現

行動力旺盛，適合拓展人脈、推進專案。午後朝南行或供奉太陽花助旺運，只要主動出擊，好事自然降臨。

生肖羊／心願成真 平安順遂

與日相合，願望最易實現。可登高祈福、祭祖感恩。凡事以柔制剛、待人溫和，好運自來。

生肖猴／才智展現 收穫掌聲

反應敏銳、口才出色，適合主持、演講、考試。佩戴銀飾助集中思緒，開口即招好運。

生肖雞／人際協調 合作有成

重陽帶來圓融氣場，有利修補關係、促成合作。正午談判最順，金色飾品可增自信與魅力。

生肖狗／穩中帶旺，家運興隆

家庭是福氣焦點，適合整理居家、點平安燈。黃昏面西祈願，能強化守護與安定能量。

生肖豬／福氣滿滿 喜事臨門

福德齊聚，容易迎來好消息或財運驚喜。穿明亮衣色、保持笑容，福氣倍增。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

