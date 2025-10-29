今九九重陽節陽氣最重 鎮宅、旺財、趕瘟神...民俗密技全公開

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是重陽節，命理師楊登嵙分享此日的民俗開運訣竅。圖／AI生成
今天是重陽節，命理師楊登嵙分享此日的民俗開運訣竅。圖／AI生成

今天是農曆九月九日「重陽節」，在中華文化中，重陽節是驅凶避邪之日，命理師楊登嵙分享，今日因陽氣最重，適合淨宅、驅趕瘟神、旺財、提升宅運，有空的民眾不妨按照老祖宗的智慧，嘗試一下，或許有意想不到的成效。

命理師楊登嵙說，華人會把一、三、五、七、九等奇數視為「陽數」，九是數字中最大的陽數，因此也稱為「老陽」，而農曆九月九日的日、月都是九，故稱「重陽」，九與「久」同音，所以重陽節也被視為敬老節，取其長長久久，敬老尊賢之意。

楊登嵙說，重陽節在古代是驅凶避邪之日，因當日是陽氣最重的日子，可趁今天利用簡單方式開運

開運方式分述如下：

淨宅：

重陽節當日上午11時至下午1時，中午取「午時水」來灑淨家中每一角落，可達到淨宅的效果，要由內而外、由上而下灑淨。

驅瘟神:

2025年「瘟神」在東北方，「五黃星」又稱「瘟神」，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。

若遇此方位必須動工、裝修，則要拜「地基主」，以免太歲頭上動土，帶來不幸。

若睡床在此方位，則可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才有效。可在當天11點至13點，中午取「午時水」，由東南方「瘟神」向門口灑淨，達到驅除「瘟神」的效果，減輕疾厄、意外、血光、官訟。

旺財：

大門斜方45度角位置為財位，若擺放水晶洞、彌勒佛等招財吉祥物，可在當天用午時水擦拭乾淨，增加財運。

提宅運：

重陽節一早把家中電燈全部打開，一直開到夜晚就寢才熄燈，可增加房子的陽氣，提升宅運。

泡澡去霉：

官司纏身、犯小人，運勢低迷的人，可準備菊花、龍眼乾、米、鹽、艾草、榕樹葉，加入陰陽水（陰水：沒有煮過的礦泉水或自來水；陽水：煮開的熱水）、重陽節當天取用的午時水，在當天泡澡，可除去晦氣，達到開運的效用。

喝菊花酒：

菊花又名「延壽客」，菊花酒有清熱解毒、明目祛風、平肝疏肺、益陰滋腎之效，也可用菊花酒來擦拭身體，增加免疫能力。

登高吸收陽氣：

高為「陽」，低為「陰」，到戶外走走，登高爬山，吸收陽氣，增強運勢。

孝敬老人：

古云「家有一老，如有一寶」，想要運勢好，孝敬老人、善待老人才能給我們增加正能量，才能風生水起好運來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

