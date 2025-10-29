聽新聞
0:00 / 0:00
天巫星發威！四生肖秋冬升官發財…蛇走向舞台、他貴人駕到
在紫微斗數中，天巫星是象徵靈動與啟發的吉星，不只帶來升遷機會，更會「被看見」與「被推上舞台」。紫微斗數 一點通 姚本軍 臉書分享，隨著秋冬轉寒，天巫星的能量發威，有四個生肖「能力被召喚」，過去的努力被看見，忽然迎來契機，也有機會升官發財。
生肖蛇／才華顯露 上級肯定
對屬蛇的人來說，天巫星將帶來「從幕後走向台前」的能量。原本低調的他們，近期有機會因專業表現被上層注意，甚至委以重任。雖然壓力不小，但正因天巫象徵「被啟用」，只要順勢而為，蛇將能打開名聲與事業的新局。
生肖牛／權位變動 迎來突破
天巫星推動，讓生肖牛者進入「權位的變動與重構」。向來穩健務實的牛，可能面臨升遷、外派或接手新職務的機會。雖然工作變化很大，但天巫星也象徵貴人助力，容易受到上級賞識。只要牛能放下保守心態，主動迎接挑戰，反而能在權責變動中更上層樓。
生肖雞／財路重啟 靈感湧現
對屬雞者來說，天巫星象徵財運中的靈感爆發。秋冬期間，雞的副業或投資計畫可能意外見成效，之前延宕的案子重啟，款項也順利進帳。若能善用自身專業、創造新價值，將有機會打開全新收入管道。
生肖鼠／貴人駕到 互助成長
天巫星將為屬鼠者帶來「貴人緣」，這段期間，舊友重逢或新關係建立，都可能成為鼠未來的事業助力。天巫星也象徵著「信任的試煉」，若能放下戒心，真誠與人互動，鼠的事業契機就會如暗夜閃電般出現。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言