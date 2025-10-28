快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
飯店示意圖。圖／ingimage
飯店示意圖。圖／ingimage

不少人入住飯店時，都會習慣先敲敲門、說句「打擾了」再進房，禮貌性向「好兄弟」告知，不過命理專家小孟老師提醒，這句看似客氣的話，其實反而可能「得罪好兄弟」，建議只要按門鈴或敲門示意即可，其餘不必多說。

小孟老師日前在臉書PO影片指出，許多人進飯店房間前會先說「不好意思、打擾了」，但若真有靈體存在，反而會讓對方誤以為「你明知道我在這裡，還特地來打擾我」，因此不需多言，只要輕敲門或按門鈴，表示禮貌就好。

他也提醒，入住時不要胡思亂想，如果越覺得這間房「怪怪的、陰陰的」，越容易吸引好兄弟靠近，保持平常心、維持開朗的情緒，才是最有效的保護。

另外，若與家人或朋友同住飯店，玩牌時記得先把鬼牌抽掉，也別在房間裡講鬼故事、看恐怖片或開玩笑談靈異話題，以免招來「不必要的訪客」。

至於避免卡到陰的方法，小孟老師建議，可將冷氣溫度調高、或打開浴室熱水增加熱氣，讓室內陽氣旺一些；拖鞋顛倒放、抹些萬金油驅邪，或開著電視與小燈，都能讓房間保持「有人氣」，睡得更安心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

住飯店前別說「打擾了」 命理師解釋：反而得罪好兄弟

