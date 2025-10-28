聽新聞
「好想祂」手機桌布是過世毛小孩照片…命理師喊母湯：影響財氣
很多人重感情，放不下已經過世的親人、毛小孩，或是對已經分手的前任還念念不忘，所以即便時光流逝，手機桌布依然放著他們的照片。雖說重感情是好事，命理師王老師還是勸大家三種手機桌布最好不要使用，以免損傷運勢、財氣。
第一、過世親人、寵物照片或前男友照片
這些照片會讓人的能量卡在失去的頻率中，無法開啟新的機運，所以最好不要用。但是如果已經釋懷，看到照片沒有悲傷情緒，反而會心一笑，表示能量轉化，使用就沒關係。
第二、神明照片
有些人直接在廟裡拍神像照片，就拿來當桌布，這樣是對神明大不敬，建議想要用神明照片當桌布，要先請示神明，獲得擲筊同意才可以。
第三、黑灰色調、陰鬱氛圍圖片
手機桌布是太陰鬱、灰色圖片，可能會讓主人陷入低頻能量，影響判斷與財氣，建議不妨改用明亮溫暖顏色的圖片當成桌布。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
