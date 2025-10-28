靠自己！3星座女獨立又強大...獅子逆轉命運、她打不倒總能重生

漫長的人生道路中，不一定要倚靠他人的力量才能前行。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩中》分享3個獨立又強大的星座女，快來看看她們的人生態度是怎麼樣的吧！請參考太陽、上升、金星星座。

TOP3 獅子女／自信霸氣 主導命運

即使升在重男輕女的家庭中，獅子女也能依靠不服輸的性格，自己去找資源，發揮出自身的才華，無論命運如何不公平，她也不會低頭，此特質能讓獅子女主導自己的命運。

TOP2 天蠍女／內斂強勢 控制全局

天蠍女在人生路途中會遇到很多挫折，但是她在困境中擁有能夠重生的韌性，只要度過難關，便能扭轉局勢，掌控全局，讓她成為獨立又自信的女性。

TOP1 魔羯女／自律堅毅 事業為先

魔羯女不僅僅能把家庭顧好，夠能在事業上創造屬於自己的田地，且無論遇到什麼困難，都能保持堅毅的性格，帶領她邁向成功。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。