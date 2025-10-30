3星座爸媽絕不會「重男輕女」...雙子因材施教、他觀念超前
做為父母應該平等對待每一位孩子，無論男女都有各自的優點。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩中》分享3個不會重男輕女的星座，快來看看他們如何對待孩子的吧！請參考太陽、上升星座。
TOP3 雙子座／理性溝通 不拘性別
雙子座父母會很著重家庭的關係或是親子關係，家庭生活融洽是他們的目標，對待子女會因材施教，不會因為是男生就重點培養，更不會把女兒當做潑出去的水，在溝通過程中也非常理性。
TOP2 射手座／思想開放 尊重個體
射手座父母會把所擁有最好的東西都給子女，希望他們在讀書過程中，或是未來能夠飛黃騰達，並不會只培養男生，他們不侷限在傳統觀念中，是思想非常開明的父母。
TOP1 水瓶座／平等自由 觀念超前
水瓶座父母會認為重男輕女的觀念太陳舊，比較追求新世代的價值觀，覺得平等自由最重要，觀念要超前，生活才會變得更加幸福。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
