快訊

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

川習會落幕全程未提台灣…川普：調降10%對中關稅 擬4月訪中

3星座爸媽絕不會「重男輕女」...雙子因材施教、他觀念超前

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目分享3個不會重男輕女的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目分享3個不會重男輕女的星座。圖／AI生成

做為父母應該平等對待每一位孩子，無論男女都有各自的優點。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩中》分享3個不會重男輕女的星座，快來看看他們如何對待孩子的吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 雙子座／理性溝通 不拘性別

雙子座父母會很著重家庭的關係或是親子關係，家庭生活融洽是他們的目標，對待子女會因材施教，不會因為是男生就重點培養，更不會把女兒當做潑出去的水，在溝通過程中也非常理性。

TOP2 射手座／思想開放 尊重個體

射手座父母會把所擁有最好的東西都給子女，希望他們在讀書過程中，或是未來能夠飛黃騰達，並不會只培養男生，他們不侷限在傳統觀念中，是思想非常開明的父母。

TOP1 水瓶座／平等自由 觀念超前

水瓶座父母會認為重男輕女的觀念太陳舊，比較追求新世代的價值觀，覺得平等自由最重要，觀念要超前，生活才會變得更加幸福。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 重男輕女

延伸閱讀

五星座會手撕出軌伴侶！處女座周揚青冷靜蒐證、獅子座范姜「為尊嚴而戰」

不靠嚴格管教！「4大生肖」子女最有出息 個個成才、前途無量

農曆9月運勢／虎馬狗低調防小人、三生肖當心「破財+車關」

錢潮來襲！2025年11月財運最旺星座出爐 好運連連、正財偏財都開花

相關新聞

3星座爸媽絕不會「重男輕女」...雙子因材施教、他觀念超前

做為父母應該平等對待每一位孩子，無論男女都有各自的優點。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩中》分享3個不會重男輕女的星座，快來看看他們如何對待孩子的吧！請參考太陽、上升星座。

懂察言觀色！「最愛討好人」的4大生肖曝光 深怕別人不開心

在群體生活中，有著各式各樣的人格特性，有些人獨善其身，冷漠孤僻，有些人熱心公益，讓人覺得他們在討好他人，但其實不然，他們心中的真實目的，遠比你想像中的還要特別，一起來看看是哪幾個生肖。

錢潮來襲！2025年11月財運最旺星座出爐 好運連連、正財偏財都開花

進入2025年11月，財運能量全面啟動，整體氣場從停滯轉為活躍，無論正職收入、投資收益或意外之財，都有突破契機。本月最強勢的五大星座將分別展現穩健累積、靈感爆發與行動翻轉的能量，只要順勢而為、掌握節奏，就能迎來實質的財富成長與驚喜收穫。

不靠嚴格管教！「4大生肖」子女最有出息 個個成才、前途無量

都說「虎父無犬子」，孩子的成就往往與父母的教育方式息息相關。「搜狐網」分析，有四個生肖的父母在教育上特別有智慧，不靠嚴厲或運氣，而是用心經營、用行動陪伴，讓孩子個個有出息、前途無量。

明天萬聖節...命理師提醒：有7種人不適合扮成「骷髏」跟「鬼」

明天是西洋萬聖節，非中華文化習俗的節日，但不少人仍會在明天應景，裝扮成各種角色，以體驗節慶氣氛，不過命理師楊登嵙提醒，按...

五星座會手撕出軌伴侶！處女座周揚青冷靜蒐證、獅子座范姜「為尊嚴而戰」

范姜彥豐在IG發長文爆料粿粿出軌王子，看到這件事，我就在想：不同星座被出軌時的反應，真的差超多。 有些人會默默生悶氣，有些人會精心籌劃，有些人會直接爆炸。但有五個星座，我發現他們有個共同點——一旦發現出軌，他們絕對開撕，而且不留活路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。