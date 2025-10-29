不是小氣是精算！四星座「錢包上鎖」…要他們掏錢比登天還難

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為對金錢很精明示意圖。圖／AI生成

塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，錢包上鎖！這四個星座「最難被掏空」，這四大星座天生「理財警覺性」極高，不論面對推銷、朋友借錢，還是戀人撒嬌，他們都能立刻啟動防護罩，錢包就像上鎖一樣牢不可破。他們不是冷血或小氣，只是相信有錢才有安全感。建議同時參考太陽、上升、水星星座。

摩羯座／精打細算 要錢請先提案

摩羯座務實得像會計師，連買杯飲料都要先評估成本效益。別人衝動消費，他們則會默默列出優缺點清單。摩羯守財不是小氣，而是從理性中尋找安全感。親友來借錢，他們會先審核「還款能力」，想要摩羯掏錢？除非你附上完整提案，證明這筆錢日後能回報。

金牛座／為你花錢 代表100%信任

金牛座的座右銘是「錢要花在刀口上」。他們最怕亂花錢帶來的不安，寧可多比較也不衝動購物。當有人想借錢或推銷，金牛雖然笑笑，但內心早在準備「婉拒草稿」。在愛情中，他們願意為真心花錢，但甜言蜜語換不到信任。能讓金牛主動掏錢的人，等於拿到了他們的「終身保證書」。

處女座／理財顧問 為愛幫你記帳

處女座的理財能力堪比財務顧問，支出明細、投資風險一清二楚。若有人想說服他們掏錢，請準備好面對十連問的審查。對處女而言，金錢是一種秩序，一旦亂花錢就像生活失控。愛上他們的話，他們會幫你記帳、理財，這是處女式的浪漫。

天蠍座／防守嚴密 看穿別人意圖

想掏出天蠍的錢？得先通過他的信任測試。天蠍對金錢有戰略眼光，懂得「用最小成本換最大利益」。他們的第六感特別靈，一旦察覺你有意圖，警報立刻拉響。唯有真心誠意，才能讓他們卸下防備。否則再多甜話都沒用，只會被他冷冷看穿：「這人，是來掏我錢的。」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

