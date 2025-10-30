2026生肖運勢排行全揭露！雞轉危為安、第一名萬事亨通

最近演藝圈那個三角戀讓我想到一個問題：為什麼有些人明知道會很複雜，還是要往火坑跳？我是說，當小三這種事，不是每個人都不知道會有什麼下場吧？但還是有人覺得「我不一樣」、「我們是真愛」…。明明知道對方有伴，明明知道這樣很不對，但就是覺得「試試看又不會怎樣」。然後事情爆開之後，又一副很無辜的樣子說：我也沒想到會這樣（攤手）。

2025-10-29 13:34