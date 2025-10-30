2026生肖運勢排行全揭露！雞轉危為安、第一名萬事亨通
2026年即將到來，各個生肖度過了2025年，運勢上有什麼變化呢？命理專家湯鎮瑋老師在臉書發文，分享2026年生肖的運勢排行榜，快來看看你的生肖排在第幾名吧！
TOP1 生肖豬
紫薇入命，龍德加持，順勢而行，萬事亨通。
TOP2 生肖羊
合太歲年，貴人助力，穩中見喜，轉機頻臨。
TOP3 生肖狗
機運漸開，氣場漸旺，謙虛為本，萬事順心。
TOP4 生肖虎
三合輔運，勢在必行，逢機而起，名利雙收。
TOP5 生肖雞
破太歲年，波折中進，貴人庇護，危機轉安。
TOP6 生肖龍
吉凶並現，化煞成機，凡是沉穩，終見晴光。
TOP7 生肖蛇
光照前途，貴人多助，必定行穩，轉暗為明。
TOP8 生肖兔
破太歲年，動終有轉，穩定為要，柔中見強。
TOP9 生肖猴
厚積實力，靜中蓄勢，沉得住氣，自見光明。
TOP10 生肖牛
心定則顯，柔能成事，修心養氣，自見光明。
TOP11 生肖馬
時值太歲，謙者長存，穩步前進，自立自強。
TOP12 生肖鼠
太歲正沖，起伏頻仍，調心養氣，逆勢自強。
◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
