快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

嚇壞！內湖3棟民宅「信箱塞滿往生被」 民俗專家：恐遭下降頭

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾表示信箱被塞往生被，附近共3棟民宅信箱都被塞滿。圖／擷自angela85926@threads
民眾表示信箱被塞往生被，附近共3棟民宅信箱都被塞滿。圖／擷自angela85926@threads

台北市內湖科學園區附近3棟民宅，近日信箱都被不明人士塞「往生被」，還附上使用說明和一包不明粉末，引發當地居民不安，目前警方已掌握一可疑男子，正釐清該男動機是否涉及恐嚇或惡作劇。對此，民俗專家警告此做法已接近『下降頭』，可用1方式化解。

日前原PO於社群平台Threads發文表示住處信箱收到不明物品，仔細一看竟是「往生被」，直呼「會不會太夭壽」，不只她這棟的信箱全被塞滿，連鄰近兩棟信箱也都被塞了，十分詭異。

貼文引發網友討論，猜測是否有佛教團體發願要分送眾生，也建議原PO不用太恐慌，因往生被可以「消除厄運及業障」，一條也不便宜。「其實上面的經文，都是美好祝福的意思」、「不要可以給我嗎？路上遇到路殺很有用」、「之前請寵物禮儀師來，蓋一條也要幾百元，變相覺得他塞錢在你信箱」。不過仍有人無法接受「看了不舒服」。

經過網友們的解說，原PO釋懷表示「就當作是贈與者給的祝福」，並表示她下班回家時已不見往生被，鄰居各自處理掉。

事實上，往生被又名陀羅尼被，上繪有多種經文及諸佛菩蕯等功德名號，常用於往生者或往生動物身上。不過使用上並非僅限於往生時，對一般人也有消災解難功效，有些民眾旅遊時還會帶著放在旅館「可以睡得很好」。

《中時新聞網》報導，民俗專家廖大乙認為，這種廣發往生被的行為「是下降頭的一種」，但下降頭的人要發重誓「孤夭貧」方才有效，建議住戶可以把這些往生被集中火化升天，化解災運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

延伸閱讀

霜降迎初冬！蛇豬虎猴宜保守 4生肖往北財氣旺

相關新聞

嚇壞！內湖3棟民宅「信箱塞滿往生被」 民俗專家：恐遭下降頭

台北市內湖科學園區附近3棟民宅，近日信箱都被不明人士塞「往生被」，還附上使用說明和一包不明粉末，引發當地居民不安，目前警方已掌握一可疑男子，正釐清該男動機是否涉及恐嚇或惡作劇。對此，民俗專家警告此做法

農曆9月運勢／虎馬狗低調防小人、三生肖當心「破財+車關」

時逢農曆9月，命理專家湯鎮瑋老師在分享影片「農曆九月份，十二生肖運勢要注意！」，提醒各生肖需要注意的事項，多廣結善緣，就能得到好的回報。

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

閃兵案持續延燒，日前陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達、棒棒堂小杰陸續遭點名涉案。對此，命理專家小孟老師幫這些藝人們算命，預測他們的未來星途發展，其中有些藝人能谷底翻身，但也有藝人很難再發光發熱。

重陽後「天月星」報到…3生肖健康危機！羊注意腸胃、這動物別想太多

紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，紫微斗數「天月星」是一顆陰柔而帶有隱性波動的星曜。當重陽過後，陽氣轉衰、陰氣轉旺之際，天月星的影響變得明顯，它不像煞星那樣猛烈，但會帶著「消耗性」能量，讓人明明沒有大病，卻覺得疲倦、精神不濟、睡眠品質變差。老師提醒，有三個生肖影響最大，要多留意身體警訊。

明天重陽節！四生肖當心沖煞…狗別去醫院、這動物「水煞」別去河邊海邊

2025年10月29日是重陽節，小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享，有四大生肖容易沖煞，有些地方不要去，請多當心。

3星座女「註定被寵愛」...雙魚超會撒嬌、她兩面性格魅力驚人

在感情世界中，有些女人生來就有自己的獨特魅力，深受另一半的喜愛。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個天生就是女王，會受到另一半寵愛的星座，請參考太陽、上升、金星星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。