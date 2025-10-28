嚇壞！內湖3棟民宅「信箱塞滿往生被」 民俗專家：恐遭下降頭

台北市內湖科學園區附近3棟民宅，近日信箱都被不明人士塞「往生被」，還附上使用說明和一包不明粉末，引發當地居民不安，目前警方已掌握一可疑男子，正釐清該男動機是否涉及恐嚇或惡作劇。對此，民俗專家警告此做法已接近『下降頭』，可用1方式化解。

日前原PO於社群平台Threads發文表示住處信箱收到不明物品，仔細一看竟是「往生被」，直呼「會不會太夭壽」，不只她這棟的信箱全被塞滿，連鄰近兩棟信箱也都被塞了，十分詭異。

貼文引發網友討論，猜測是否有佛教團體發願要分送眾生，也建議原PO不用太恐慌，因往生被可以「消除厄運及業障」，一條也不便宜。「其實上面的經文，都是美好祝福的意思」、「不要可以給我嗎？路上遇到路殺很有用」、「之前請寵物禮儀師來，蓋一條也要幾百元，變相覺得他塞錢在你信箱」。不過仍有人無法接受「看了不舒服」。

經過網友們的解說，原PO釋懷表示「就當作是贈與者給的祝福」，並表示她下班回家時已不見往生被，鄰居各自處理掉。

事實上，往生被又名陀羅尼被，上繪有多種經文及諸佛菩蕯等功德名號，常用於往生者或往生動物身上。不過使用上並非僅限於往生時，對一般人也有消災解難功效，有些民眾旅遊時還會帶著放在旅館「可以睡得很好」。

據《中時新聞網》報導，民俗專家廖大乙認為，這種廣發往生被的行為「是下降頭的一種」，但下降頭的人要發重誓「孤夭貧」方才有效，建議住戶可以把這些往生被集中火化升天，化解災運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。