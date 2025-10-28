閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人陳柏霖台幣50萬交保。記者余承翰攝影／聯合報系資料照
藝人Energy坤達(左）為閃兵鞠躬致歉。記者杜建重攝影／聯合報系資料照
閃兵藝人案持續延燒，日前陳柏霖修杰楷、Energy書偉、坤達、棒棒堂小杰陸續遭點名涉案。對此，命理專家小孟老師在YouTube發布影片，幫閃兵藝人們算命，預測他們的未來星途發展，其中有些藝人能谷底翻身，但也有藝人很難再發光發熱。

小孟老師首先幫王大陸抽牌，抽到的是權杖3逆位，卡面上有海岸線，代表他在兩岸都差不多了，聲勢要再起來很困難，權杖往下掉代表他花了太多錢，負面觀感會影響到他的演出和商演。

藝人王大陸。報系資料照
坤達的牌是錢幣9的逆位，代表金錢會損失，小孟老師分析，九個月後他事業應該會往上，會比較低調一點，雖然形象還是會讓大家反感，但喜歡他的人還是會喜歡他，

藝人Energy坤達(左）為閃兵鞠躬致歉。記者杜建重攝影／聯合報系資料照
書偉的牌是寶劍A的逆位，代表星途可能會稍微下滑，因為以知名度來說坤達還是比較高，書偉的聲勢比較平，可能聲勢會起來比較慢。

Energy團員張書偉台幣50萬交保。記者余承翰攝影／聯合報系資料照
替修杰楷抽到的牌是錢幣4的正位，代表會谷底翻身，他未來應該會更坦然去面對，換一個方式去講述他的事情，等到時間過去，形象好的加持下，喜歡他的粉絲也會慢慢回來。

修杰楷複訊後被檢察官諭令50萬元交保。記者蔣永佑攝影／聯合報系資料照
陳柏霖抽到的是聖杯5的正位，這張牌代表後悔牌，暗示他本身也蠻後悔的，不過小孟老師預測他未來恐怕不太好，因為他畢竟太紅了，恐怕影響到他在國際上的名聲，如果要起來必須花更多時間，建議走本土路線，以台灣觀眾為主。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 閃兵藝人 陳柏霖 坤達 修杰楷

